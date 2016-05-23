شاهد: حادث مروع في سباق الفورمولا للسيارات

أحداث مروعة شهدتها حلبة ريد بول في مدينة شبيلبيرغ خلال السباق الأول من جولة النمسا ضمن البطولة الأوربية لسيارات الفورمولا ثلاثة 2016، يوم السبت، حيث اصطدمت سيارتا الصيني "جي كونغ لي" والبرازيلي بيدرو بيكيه مع سيارة الأمريكي ريان تفيتر.

وكان الأمريكي تفيتر عائداً لمضمار السباق بعد انزلاق سيارته في المجرى الحصوي وسط الغبار الذي حجب الرؤية فاصطدمت به سيارة السائق الصيني التي طارت في الهواء، ثم لم يتمكن بيكيه من السيطرة على سيارته التي طاحت بحطام سيارة تفيتر.

وأصيب الصيني جي كونغ لي، بكسور متعددة في ساقه وقدمه ونقل بإسعاف طائر إلى مستشفى غراتس، أما تفيتر فقد أصيب برضوض وخدوش في ركبته.

السباق أوقف مباشرة وأعلن عن فوز كالوم إيلوت، سائق فريق فان أميرسفورت رايسنغ بالجولة.

وحل في المركز الثاني لانس سترول، سائق فريق بريما باورتيم، يليه ماكسيملان غوثير الذي عزز من مركزه في صدارة الترتيب العام بعد 10 جولات في البطولة.