البث الحي
منوعات

شاهد: حادث مروع في سباق الفورمولا للسيارات

23/5/2016

أحداث مروعة شهدتها حلبة ريد بول في مدينة شبيلبيرغ خلال السباق الأول من جولة النمسا ضمن البطولة الأوربية لسيارات الفورمولا ثلاثة 2016، يوم السبت، حيث اصطدمت سيارتا الصيني "جي كونغ لي" والبرازيلي بيدرو بيكيه مع سيارة الأمريكي ريان تفيتر.

وكان الأمريكي تفيتر عائداً لمضمار السباق بعد انزلاق سيارته في المجرى الحصوي وسط الغبار الذي حجب الرؤية فاصطدمت به سيارة السائق الصيني التي طارت في الهواء، ثم لم يتمكن بيكيه من السيطرة على سيارته التي طاحت بحطام سيارة تفيتر.

وأصيب الصيني جي كونغ لي، بكسور متعددة في ساقه وقدمه ونقل بإسعاف طائر إلى مستشفى غراتس، أما تفيتر فقد أصيب برضوض وخدوش في ركبته.

السباق أوقف مباشرة وأعلن عن فوز كالوم إيلوت، سائق فريق فان أميرسفورت رايسنغ بالجولة.

وحل في المركز الثاني لانس سترول، سائق فريق بريما باورتيم، يليه ماكسيملان غوثير الذي عزز من مركزه في صدارة الترتيب العام بعد 10 جولات في البطولة.

 

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك (فيديو)

(الجزيرة)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)