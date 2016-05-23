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شاهد: تطوير "روبوت ضاحك" بِيع 6 آلاف منه في دقيقة

23/5/2016

طلبت شركة "سوفت بنك" اليابانية من الجمهور اقتراح أفكار لما يمكن إضافته إلى "روبوت" ذكي قامت بابتكاره، كما تقدم مجموعة أدوات تطوير لحث المبرمجين على الإبداع.

وأطلقت الشركة على الروبوت اسم (بيبر) ويحقق مبيعات كبيرة بسرعة ويمكنه الضحك وتقديم القهوة ويعمل بالفعل نادلاً وبائعاً وممثلاً لخدمة المبيعات في نحو 500 شركة في اليابان من بينها أسماء كبيرة مثل "نستله" وبنك "ميزوهو" وشركة "نيسان".

وتوفر شركة سوفت بنك التي ابتكرت (بيبر) الآن مجموعة أدوات تطوير برمجيات من شأنها أن تتيح تطوير مهام جديدة له.

وسيتم كشف النقاب عن الأدوات الجديدة قبل بدء طرح الروبوت في الولايات المتحدة في يوليو/تموز.

ويصل سعر (بيبر) إلى 198 ألف ين (1800 دولار) ويكثر الطلب عليه في اليابان، وبيعت أول ست مجموعات من الروبوت "تضم 6 آلاف روبوت" في أقل من دقيقة.

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