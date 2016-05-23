شاهد: أوباما في زيارة إلى فيتنام تستغرق ثلاثة أيام

أجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الاثنين محادثات مع نظيره الفيتنامي "ترانداي كوانغ" في القصر الرئاسي بالعاصمة هانوي، حيث وصل أوباما أمس الأحد ضمن جولة في آسيا تستغرق أسبوعا.

ويسعى أوباما من خلال زيارته إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وبحث إمكانية رفع حظر تصدير الأسلحة، إضافة إلى تعزيز العلاقات الدفاعية والاقتصادية مع عدو سابق أصبح محورا لاستراتيجية واشنطن "لإعادة التوازن" في آسيا.

ويصاحب أوباما في جولته وزير الخارجية جون كيري الذي وصل قبله بساعات من ميانمار. ومن المقرر أن يزور أوباما أيضا مدينة "هو تشي منه" عاصمة جنوب فيتنام التي كانت تدعمها الولايات المتحدة والتي هزمت في الحرب.

ومن المقرر أن يزور أوباما اليابان يوم الجمعة القادم في زيارة توصف بالتاريخية.