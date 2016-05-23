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شاهد: أطباء حلب تحت القصف

23/5/2016

يتعرض الأطباء والمستشفيات والمراكز الطبية في مدينة حلب وغيرها لمخاطر جمة، نتيجة استهدافها المتواصل من قبل طائرات النظام السوري.

وقال الدكتور "أسامة أبو العز" أحد الأطباء العاملين في حلب، إن المستشفى الذي يعمل به تعرض للقصف في فبراير/ شباط 2014 بصاروخ من طائرة حربية، ثم عاد النظام لاستهداف المستشفى بالبراميل المتفجرة 6 مرات خلال شهرين فقط، مما أدى إلى تهدم أجزاء منه وخروجه من الخدمة تماما، ليضطر الأطباء إلى الحفر تحت الأرض ليتمكنوا من الاستمرار في الخدمة.

مشكلة أخرى كبيرة يعاني منها السكان في حلب، إذ يوجد 40 طبيبا في المدينة كلها، يعمل منهم في المعتاد 30 طبيبا والباقون يكونون في إجازة، وهو ما يعني أن هناك طبيبا واحدا لكل 10 آلاف نسمة، وهو رقم كبير وهائل وربما غير موجود في أي مكان بالعالم، على حد وصف أبو العز، الذي يصف الأمر بأنه "قتل للإنسانية والحياة في حلب" خاصة مع تعرض الأطباء للقصف والاستهداف والموت في كل دقيقة.

وكان مستشفى القدس في حلب قد تعرض للتدمير من قبل قوات النظام الشهر الماضي، وهو أحد المستشفيات القليلة الموجودة بالمدينة، وقد أدى استهدافه إلى مقتل العشرات من المدنيين.

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