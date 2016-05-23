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"رجعوا لنا حسني مبارك" هاشتاج يحقق تفاعلا في مصر

23/5/2016

 

أطلق نشطاء على موقع التدوين المصغر "تويتر" هاشتاج بعنوان #رجعو_لنا_حسني_مبارك، للحديث عن إمكانية عودة الرئيس المخلوع حسني مبارك مرة أخرى بعد أكثر من 5 سنوات على خلعه،

 

وقال مغردون إن الهاشتاج يعكس حالة السخط على الأوضاع التي تمر بها مصر حاليا والتي برأيهم أسوأ بمراحل كثيرة من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد ثورة 25 يناير 2011.

 

وتنوعت المشاركات في الهاشتاج ما بين مؤيد للفكرة وساخر منها في أغلبها.

 

وجاءت بعض التعليقات كالتالي:

 

HOSSAM

 

#رجعو_لنا_حسني_مبارك وخدوا رامي لكح.

 

@RODYRODY192

 

ويرجع ليه ما اللي كلف مماتش.

 

بنت مبارك وافتخر

 

مستحيل يرجع، الرجل ترك المكان واحتفظ بالمكانة ليتضح لنا أن الفساد فسادنا والفشل فشلنا.

 

@EBTESAM777

 

جملة تتردد بعد أزمات السيسي التي أغرقت مصر في محيط الديون والغلاء! متنسوش إن "بشرة خير" كان ليها دور في النحس اللي جالكم!

 

@VERAA74

 

حسني مبارك مش هيرجع زي ما لقب نادي القرن عمره ما هيروح غير للأهلي.

 

@NANYNUTELLA

 

أنا طول عمري نفسي أفهم كنت عامل كل المصايب دي في البلد بس كنت ممشيها ازاي يا ريس!

 

@LOBNATAREK481

 

طب ما تخليكو جدعان وترجعولنا الملك فاروق.. بلا عساكر.

 

AHMAD ABDALLAH

 

في شوية هاشتاجات في مصر الواحد بيخاف يدوس عليها عشان ميفقدش شوية الإيمان اللي فاضلين عنده بالإنسانية.

 

@SARAHFAHMMY

 

إنتو تعملوا هاشتاج حسني راجع والإخوان يعملوا هاشتاج مرسي راجع واحنا نجيب فيشار ونقعد نتفرج على الهاشتاج

 

@DOCRABE3

 

رجعوا لنا حق الدم والشباب الأول.

 

@EMAHAMOUDSOLIMAN

 

دا على أساس إن اللي بيحكم دلوقتي حد غريب من خارج النظام. نظام مبارك لسه بيحكم وبيدمر البلد بشكل يخلي إصلاحها مستحيل.

 

@ELBNAA22

 

طيب تمام بس ترجعولنا الشباب اللي راحت والأعمار اللي ضاعت في السجون من يوم 25 يناير.

 

@OMNYAKHALED7

 

ناسيين عبارة السلام قطر الصعيد الأطعمة المسرطنة الخصخصة العشوائيات العنصرية والطبقات الحزب الوطني الداخلية والافتراء؟

 

@MHMTOMATOS

 

أها وماما سوزان وحشتني والنعمة فينك يا جيمي احنا آسفين يا برنس.

 

@YASMIENGADALLAH

 

أول ما شوفت الهاشتاج ده ضحكت أوي بجد انتو متستاهلوش حسني مبارك.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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