"رجعوا لنا حسني مبارك" هاشتاج يحقق تفاعلا في مصر

أطلق نشطاء على موقع التدوين المصغر "تويتر" هاشتاج بعنوان #رجعو_لنا_حسني_مبارك، للحديث عن إمكانية عودة الرئيس المخلوع حسني مبارك مرة أخرى بعد أكثر من 5 سنوات على خلعه،

وقال مغردون إن الهاشتاج يعكس حالة السخط على الأوضاع التي تمر بها مصر حاليا والتي برأيهم أسوأ بمراحل كثيرة من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد ثورة 25 يناير 2011.

وتنوعت المشاركات في الهاشتاج ما بين مؤيد للفكرة وساخر منها في أغلبها.

وجاءت بعض التعليقات كالتالي:

HOSSAM

#رجعو_لنا_حسني_مبارك وخدوا رامي لكح.

@RODYRODY192

ويرجع ليه ما اللي كلف مماتش.

بنت مبارك وافتخر

مستحيل يرجع، الرجل ترك المكان واحتفظ بالمكانة ليتضح لنا أن الفساد فسادنا والفشل فشلنا.

@EBTESAM777

جملة تتردد بعد أزمات السيسي التي أغرقت مصر في محيط الديون والغلاء! متنسوش إن "بشرة خير" كان ليها دور في النحس اللي جالكم!

@VERAA74

حسني مبارك مش هيرجع زي ما لقب نادي القرن عمره ما هيروح غير للأهلي.

@NANYNUTELLA

أنا طول عمري نفسي أفهم كنت عامل كل المصايب دي في البلد بس كنت ممشيها ازاي يا ريس!

@LOBNATAREK481

طب ما تخليكو جدعان وترجعولنا الملك فاروق.. بلا عساكر.

AHMAD ABDALLAH

في شوية هاشتاجات في مصر الواحد بيخاف يدوس عليها عشان ميفقدش شوية الإيمان اللي فاضلين عنده بالإنسانية.

@SARAHFAHMMY

إنتو تعملوا هاشتاج حسني راجع والإخوان يعملوا هاشتاج مرسي راجع واحنا نجيب فيشار ونقعد نتفرج على الهاشتاج

@DOCRABE3

رجعوا لنا حق الدم والشباب الأول.

@EMAHAMOUDSOLIMAN

دا على أساس إن اللي بيحكم دلوقتي حد غريب من خارج النظام. نظام مبارك لسه بيحكم وبيدمر البلد بشكل يخلي إصلاحها مستحيل.

@ELBNAA22

طيب تمام بس ترجعولنا الشباب اللي راحت والأعمار اللي ضاعت في السجون من يوم 25 يناير.

@OMNYAKHALED7

ناسيين عبارة السلام قطر الصعيد الأطعمة المسرطنة الخصخصة العشوائيات العنصرية والطبقات الحزب الوطني الداخلية والافتراء؟

@MHMTOMATOS

أها وماما سوزان وحشتني والنعمة فينك يا جيمي احنا آسفين يا برنس.

@YASMIENGADALLAH

أول ما شوفت الهاشتاج ده ضحكت أوي بجد انتو متستاهلوش حسني مبارك.