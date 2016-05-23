"حركة النهضة" تعيد انتخاب الغنوشي رئيسًا لها

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية

أعادت حركة النهضة، التونسية انتخاب راشد الغنوشي (زعيم الحركة التاريخي)، رئيسًا لها، خلال المؤتمر العاشر الذي عقدته في العاصمة التونسية.

وأعلن علي العريض، رئيس المؤتمر العاشر لحركة النهضة، فوز راشد الغنوشي برئاسة الحركة، متقدمًا على منافسين اثنين بفارق كبير..

وقال العريض "حصل الغنوشي على 800 صوت في حين حصل فتحي العيادي على 229 صوتا وحصل محمد العكروت على 29 صوتًا".

وكان القيادي في حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، قال قبل انطلاق التصويت بوجود 8 مترشحين لرئاسة الحركة، هم الشيخ عبد الفتاح مورو، الحبيب اللوز، راشد الغنوشي، عبد المجيد النجار، عبد اللطيف المكي، عبد الحميد الجلاصي، فتحي العيادي، ومحمد العكروت".

وفي كلمة ختامية ثمن الغنوشي أعمال المؤتمر وأقر بوجود مشكلات، متعهّدًا بـ "الإصلاح".

وانطلق يوم الجمعة الماضي في العاصمة التونسية، المؤتمر العاشر لحركة النهضة، أحد أبرز حزبين سياسيين في تونس، لانتخاب قيادة جديدة ووضع استراتيجيات للسنوات الأربع القادمة، بحضور الرئيس الباجي قايد السبسي وآلاف المنتمين للحركة.

وفازت الحركة بأول انتخابات تشريعية بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 2011، وتشكل حاليا إحدى القوى السياسية الرئيسية في البرلمان التونسي.

ووفقًا للقانون الداخلي للحزب، فإن المؤتمر العام هو أعلى سلطة في الحركة، وقد عقدت النهضة 9 مؤتمرات (منها 8 قبل 2011 في تونس وفي الخارج)، ومؤتمرها التاسع في 2012 علنًا.

وبدأت النواة الأولى للحركة تتشكل عام 1969 ليتم في 1972 تأسيسها "سرّا" بقيادة مواطنين تونسيين، في مقدمتهم "راشد الغنوشي" الذي أصبح أول رئيس للحركة في أبريل/ نيسان 1972.

واتخذ المؤسسون من أطروحات قريبة من أفكار "جماعة الإخوان المسلمين" في مصر مرجعًا للحركة.

وفي 6 يونيو/ حزيران 1981، ظهرت الحركة إلى العلن بشكل رسمي، حيث عقدت مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة تونس، واختارت لنفسها اسم "الاتجاه الإسلامي".