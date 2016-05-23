تونس: 8 مرشحين يتنافسون على رئاسة "النهضة"

قررت الحركة الفصل بين الدعوي والسياسي خلال مؤتمرها الأخير ـ رويترز

أعلن وزير النقل التونسي الأسبق، والقيادي في حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، مساء اليوم الأحد، أن 8 من قيادات الحركة بينهم راشد الغنوشي، ترشحوا لرئاستها.

وقال الهاروني، في تصريحات صحفية حتى الآن ترشح لرئاسة الحركة (حركة النهضة)، ثمانية هم الشيخ عبد الفتاح مورو، الحبيب اللوز، راشد الغنوشي، عبد المجيد النجار، عبد اللطيف المكي، عبد الحميد الجلاصي، فتحي العيادي، ومحمد العكروت"، مشيرا إلى احتمالية حدوث انسحابات.

وانطلق المؤتمر العاشر لحركة النهضة مساء أمس الجمعة الماضي، بالعاصمة تونس، بحضور الرئيس الباجي قايد السبسي وآلاف المنتمين للحركة؛ حيث من المقرر أن يتم انتخاب رئيس للحركة.

ووفقًا للقانون الداخلي للحزب، فإن المؤتمر العام هو أعلى سلطة في الحركة، وقد عقدت النهضة 9 مؤتمرات (منها 8 قبل 2011 في تونس وفي الخارج)، ومؤتمرها التاسع في 2012 علنًا.

وبدأت النواة الأولى للحركة تتشكل عام 1969 ليتم في 1972 تأسيسها "سرّا" بقيادة مواطنين تونسيين، في مقدمتهم: "راشد الغنوشي" و"عبد الفتاح مورو".

واتخذ المؤسسون من أطروحات قريبة من أفكار "جماعة الإخوان المسلمين" في مصر مرجعًا للحركة.

وفي 6 يونيو/حزيران 1981، ظهرت الحركة إلى العلن بشكل رسمي، حيث عقدت مؤتمرًا صحفيا في العاصمة تونس، واختارت لنفسها اسم "الاتجاه الإسلامي".