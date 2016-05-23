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برشلونة يفوز بكأس اسبانيا ويجمع الثنائية للعام الثاني

22/5/2016

فاز برشلونة بكأس ملك اسبانيا بعد أن تغلب على إشبيلية 2-صفر في مباراة النهائي بعد وقت إضافي وجمع بين لقبي الدوري والكأس للعام الثاني على التوالي.

وسجل جوردي ألبا هدف برشلونة الأول في الدقيقة 97 وأضاف نيمار الهدف الثاني في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع للوقت الإضافي الثاني للقاء الذي شهد طرد ثلاثة لاعبين من الفريقين.

وبهذا الفوز عزز برشلونة رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة برصيد 28 لقبا بفارق خمسة ألقاب عن أقرب ملاحقيه أتلتيك بلباو المتوج بـ23 لقبا، فيما فشل إشبيلية في تحقيق لقبه السادس بالبطولة ليتوقف عند خمسة ألقاب فقط كان آخرها في عام 2010.

وهذا الفوز هو الثالث لبرشلونة على إشبيلية هذا الموسم بعدما تغلب عليه 5-4 في كأس السوبر الأوربي مطلع العام الجاري وفوزه 2-1 في الدوري الاسباني في شهر فبراير/ شباط الماضي، مقابل فوز وحيد لإشبيلية 2-1 في الدوري في اكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وسيلعب برشلونة مجددا مع إشبيلية في كأس السوبر الإسبانية في بداية الموسم الجديد فيما سيلتقي إشبيلية مع الفائز من نهائي أبطال أوروبا، ريال مدريد أو أتليتيكو مدريد، على لقب كأس السوبر الأوروبية.

ويختتم الموسم الأوروبي بمباراة ريال مدريد مع أتليتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في ميلانو السبت المقبل قبل أن تتوجه الأنظار إلى نهائيات بطولة أوروبا 2016 بفرنسا في الفترة بين العاشر من يونيو/ حزيران والعاشر من يوليو/ تموز.

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