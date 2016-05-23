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بالفيديو: شاب يحاول الانتحار بإلقاء نفسه في قفص الأسود

23/5/2016

نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية خبرا مروعا عن محاولة انتحار بطريقة غريبة.

حيث أكدت الصحيفة، أن رجلا تعرى من ملابسه في حديقة حيوان في تشيلي وقفز إلى داخل قفص الأسود.

وقد حاول الرجل الانتحار بعد أن دخل عاريا من ملابسه ليطعم الأسود بنفسه، حيث بدأ باللعب مع الأسود قبل أن تهاجمه وتحاول التهامه، ليتدخل حراس الحديقة لإنقاذه في اللحظات الأخيرة بحسب الديلي ميل.

وتظهر الصور التي أوردتها الصحيفة الرجل عاريا من ملابسه وهو يعانق الأسود ويلاعبها قبل أن تبدأ الأسود بمحاولة التهامه، وقبل أن ينجو من الحادثة بأعجوبة إثر قتل اثنين من الأسود من قبل حراس الحديقة.

ونقلت الصحيفة عن السلطات في سانتياغو أن شابا يبلغ من العمر 20 عاما، قام باقتحام قفص الأسود في وقت مبكر من يوم السبت، بعدما تعرى من ملابسه.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن الشاب يدعى فرانكو لويس، وقد تم نقله إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، بعد دخوله في حالة حرجة إثر مهاجمة الأسود له.

ونقلت الصحيفة عن مدير حديقة الحيوان، أليخاندرا مونتالفا، قوله: “نحن نعتقد بأن هذا الشخص دخل كزائر ودفع ثمن تذكرته”.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الحديقة كانت مزدحمة بالزوار وقت وقوع الحادث.

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