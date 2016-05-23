بالفيديو: سويسرا تستعد لافتتاح أطول نفق في العالم

قبل أيام من افتتاحه يقوم الخبراء بإجراء الاختبارات على أطول نفق في العالم والذي يمر تحت جبال الألب في سويسرا.

ويبلغ طول نفق غوتهارد نحو 57 كيلومترا، متجاوزا بذلك نفق سيكان في اليابان، والذين كان يعد سابقا أطول نفق في العالم بطول 53.6 كيلومترا.

ويتوقع أن يفتتح النفق رسميا أوائل شهر يونيو/حزيران المقبل، ليربط بين منطقتي إرستفيلد شمال البلاد وبوديو جنوب البلاد.

وتكلف إنشاء النفق نحو عشرة مليارات دولار، ويهدف لربط شبكة القطارات الأوروبية السريعة.

وطرحت فكرة النفق للمرة الأولى عام 1947 بمقترح من المهندس السويسري إدوارد غرونر. لكن العمل لم يبدأ في النفق قبل عام 1999 وذلك بعد سلسلة من الاستفتاءات العامة التي أجريت خلال تسعينيات القرن العشرين.

ويعد هذا النفق جزءا من مشروع ضخم لاستخدام القطارات في نقل السلع بدلا من استخدام الطرق السريعة، وذلك لتجنب الأضرار التي تسببها الشاحنات الضخمة التي تستخدم الطرق المارة عبر جبال الألب.

واستخدم المهندسون جهاز حفر عملاقا يسمى "سيسي" (Sissi) لحفر هذه المسافة الطويلة من الصخور في جبال الألب. وأسفرت عمليات الحفر عن استخراج أكثر من 28 مليون طن من الصخور.

بعد هذا بدأت عملية مد خطوط السكك الحديدية وأعمال الكهرباء والاتصالات وأنظمة الأمان، وهي مرحلة استغرقت أربع سنوات.

ومنذ أكتوبر/تشرين أول الماضي يقوم الخبراء باختبار النفق عبر قيادة القطارات به بسرعة تبلغ 275 كيلومترا في الساعة.