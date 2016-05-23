اليونان تصدر أوامر للقوات الخاصة بإخلاء مخيم للاجئين

أكدت السلطات اليونانية اليوم (الاثنين) أنها أصدرت أوامرها لوحدات من القوات الخاصة بإخلاء مخيم اللاجئين غير الرسمي في إيدوميني على الحدود مع مقدونيا.

ولم يتضح بعد كيفية تنفيذ هذه الأوامر، ولكن المسؤولين اليونانيين أكدوا أنهم لا يرغبون في استخدام القوة.

وقال جيورجوس كوريتسيس المتحدث باسم الهيئة الوطنية المسؤولة عن التعامل مع أزمة اللاجئين في اليونان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "بالقطع لن نركض إلى داخل المخيم ولن نقوم بأي نوع من أنواع التطهير". مشيرا إلى أن هذه العملية سوف تستغرق عدة أيام.

ويساند الاتحاد الأوربي خطة إخلاء مخيم إيدوميني، وأعرب عن أمله في عدم حدوث أعمال عنف.

وقال مارجريتيس شيناس المتحدث باسم المفوضية الأوربية للصحفيين في بروكسل: "لقد أعربت المفوضية مرارا عن وجهة نظرها أنه يتعين نقل المهاجرين من المخيم إلى منشآت استقبال أكثر تنظيما".

وأضاف أن "المفوضية ترحب بأية مبادرة تقوم بها السلطات اليونانية لإخلاء إيدوميني ونقل المهاجرين الموجودين حاليا بالمخيم إلى منشآت استقبال منظمة".