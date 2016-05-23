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المرزوقي : السبسي أعطى وعودا كثيرة لم يتحقق منها شيء

23/5/2016

قال الرئيس التونسي السابق "المنصف المرزوقي" في حواره مع موقع الجزيرة مباشر إن الرئيس السبسي أعطى وعودا كثيرة فكل التونسيين يتذكرون مقولته "إن لديه كفاءات تستطيع أن تحكم أربع دول" واتضح أنه ليس لديه ما يسير به دوله واحدة.

وأضاف المرزوقي كنت أعلم ذلك، وعندما كنت أقوله للناس كانوا يقولون إن ذلك مناكفة سياسية، وهم الآن أمام ورطة ونسبة النمو في تونس صفر % وفي وقت حكم الترويكا لم تنزل عن 2% : 3% رغم كل الصعوبات الاقتصادية.

وأكد "المرزوقي" أن الفشل واضح، وأنه يدعو للحوار الوطني بما أن تونس اليوم في ورطة كبرى.

ترقبوا الجزء الأول من الحوار.

المصدر : الجزيرة مباشر
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