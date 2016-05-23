البث الحي
منوعات

العبادي يعلن انطلاق عملية "تحرير الفلوجة"

22/5/2016

القوات العراقية طلبت من المدنيين رفع الرايات البيضاء ـ أرشيف

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الأحد انطلاق عملية عسكرية طال انتظارها لتحرير مدينة الفلوجة من قبضة تنظيم الدولة .

وقال العبادي في حسابه الرسمي على موقع فيسبوك "لقد دقت ساعة تحرير الفلوجة.. واقتربت لحظة الانتصار الحاسم وليس أمام تنظيم الدولة إلا الفرار."

وأضاف "نعلن لأبناء شعبنا العزيز أن علم العراق سيرتفع عاليا فوق أرض الفلوجة."

وقتل حوالي 12 شخصا بينهم 5 مدنيين في غارات جوية استهدف مناطق متفرقة من الفلوجة، بينما طالب الجيش الأهالي الذين لا يمكنهم المغادرة برفع الرايات البيضاء.

ونقلت قناة العراقية الرسمية عن خلية الإعلام الحربي أن الجيش طلب من أهالي الفلوجة الاستعداد لمغادرة مدينتهم.

وكانت الخلية قد أعلنت في وقت سابق أن معركة استعادة الفلوجة ستجري بمشاركة القوات العراقية ومليشيات الحشدين الشعبي والعشائري.

ويشار إلى أن الفلوجة أول مدينة عراقية تقع بأيدي تنظيم الدولة في يناير/ كانون الثاني 2014، وهي تتعرض لقصف دائم وحصار خانق منذ أكثر من عامين، مما أدى إلى نزوح كثيرين وتسبب في نقص الدواء والغذاء.

وتقع الفلوجة على نهر الفرات على بعد خمسين كيلومترا غربي بغداد، وكان عدد سكانها قبل الحرب يصل إلى نحو ثلاثمئة ألف.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك (فيديو)

(الجزيرة)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)