العبادي يعلن انطلاق عملية "تحرير الفلوجة"

القوات العراقية طلبت من المدنيين رفع الرايات البيضاء ـ أرشيف

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الأحد انطلاق عملية عسكرية طال انتظارها لتحرير مدينة الفلوجة من قبضة تنظيم الدولة .

وقال العبادي في حسابه الرسمي على موقع فيسبوك "لقد دقت ساعة تحرير الفلوجة.. واقتربت لحظة الانتصار الحاسم وليس أمام تنظيم الدولة إلا الفرار."

وأضاف "نعلن لأبناء شعبنا العزيز أن علم العراق سيرتفع عاليا فوق أرض الفلوجة."

وقتل حوالي 12 شخصا بينهم 5 مدنيين في غارات جوية استهدف مناطق متفرقة من الفلوجة، بينما طالب الجيش الأهالي الذين لا يمكنهم المغادرة برفع الرايات البيضاء.

ونقلت قناة العراقية الرسمية عن خلية الإعلام الحربي أن الجيش طلب من أهالي الفلوجة الاستعداد لمغادرة مدينتهم.

وكانت الخلية قد أعلنت في وقت سابق أن معركة استعادة الفلوجة ستجري بمشاركة القوات العراقية ومليشيات الحشدين الشعبي والعشائري.

ويشار إلى أن الفلوجة أول مدينة عراقية تقع بأيدي تنظيم الدولة في يناير/ كانون الثاني 2014، وهي تتعرض لقصف دائم وحصار خانق منذ أكثر من عامين، مما أدى إلى نزوح كثيرين وتسبب في نقص الدواء والغذاء.

وتقع الفلوجة على نهر الفرات على بعد خمسين كيلومترا غربي بغداد، وكان عدد سكانها قبل الحرب يصل إلى نحو ثلاثمئة ألف.