الإبراهيم: الولايات المتحدة متسببة في انهيار أسعار النفط

قال المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري القطري، الدكتور إبراهيم الإبراهيم، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي المتسبب الرئيس في انهيار أسعار النفط حالياً، مؤكداً أن السعودية غير مسؤولة عن تراجع أسعار النفط في السوق العالمي.

وأضاف خلال كلمته (الاثنين) بمنتدى الدوحة الـ 16 في جلسة حول الطاقة، أن الولايات المتحدة رفعت إنتاجها من النفط بأكثر من 4 ملايين برميل يومياً لخفض الأسعار.

وأشار "الإبراهيم" إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي مطالبة بوضع استراتيجيات سريعة للتعامل مع الانهيار الكبير في أسعار النفط خلال العام الجاري.

وأوضح أن تخفيض الدعم وتنويع الموارد خياران أمام دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة تراجع الأسعار.

من جهته قال عبد الله بن حمد العطية، وزير الطاقة والصناعة القطري السابق، إن أوبك لم تعد تتحكم في السوق العالمية للنفط بـعـد أن أصـبـحـت حصتها لا تتجاوز 30% من الإنتاج، لافتاً إلى أن منتجي النفـط مـن خارج أوبـك هم من يتحكمون في تحديد أسعاره العالميـة .

وأضاف أن أسعار النفط سبق وشهدت انخفاضا مماثلا في الـثـمانينيات من القرن الماضي، لافتاً إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي يتزايد كلما اتـجـهـت أسعار النفـط للارتفاع والعكـس صحيـح.