اتهامات برفع شعارات طائفية في معركة الفلوجة

بدأت القوات العراقية مدعومة بمليشيات الحشد الشعبي حملتها العسكرية ضد مدينة الفلوجة السنية غربي بغداد في الوقت الذي تداول فيه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للمعدات العسكرية المستخدمة في قصف المدينة" لم يتسن للجزيرة مباشر التحقق منها" تظهر طابعا طائفيا للحملة.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن بدء ما سماها معركة تحرير الفلوجة من يد تنظيم الدولة بمشاركة قوات من مليشيا الحشد الشعبي، في حين حذرت أطراف عراقية من إعادة ما أسمته سيناريو التدمير الذي جرى بمحافظتي ديالى وصلاح الدين، في الفلوجة.

وقال العبادي على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك "إن ساعة تحرير الفلوجة دقت واقتربت لحظة الانتصار الحاسم، وليس أمام داعش إلا الفرار".

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى مشاركة مقاتلين من أبناء العشائر من داخل الفلوجة والمناطق المحيطة بها.

في هذه الأثناء حذر الأمين العام لتجمع القوى الرافضة للتدخل الإيراني عبد الرزاق الشمري مما سماها إعادة سيناريو التدمير الذي حصل في محافظتي ديالى وصلاح الدين، في الفلوجة.

وأضاف الشمري أن المليشيات التي تشارك في عملية الهجوم على مدينة الفلوجة ترفع شعارات طائفية.

وسبق إعلانَ بدء معركة استعادة الفلوجة، طلب الجيش العراقي من أهالي الفلوجة الاستعداد لمغادرتها عبر طرق مؤمنة سيعلن عنها لاحقا، على أن ترفع العائلات التي لا تستطيع الخروج من المدينة راية بيضاء في مكان وجودها، وتمكنت عشرات العائلات من سكان الفلوجة من الفرار منها الأحد.

وطالبت قيادة العمليات المشتركة جميع الأسر "بالابتعاد عن مقرات عصابات داعش وتجمعاتها، إذ سيتم التعامل معها كأهداف للطيران الحربي".

وكان الجيش العراقي قال إن معركة استعادة الفلوجة ستكون بمشاركة جهاز مكافحة الإرهاب والجيش، والأفواج الخاصة، وطوارئ شرطة الأنبار والحشد العشائري، كما ستلقى دعما بغطاء صاروخي وقصف جوي عراقي ومن التحالف الدولي.

وكان ناشطون عراقيون أطلقوا في وقت سابق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "#مليشيات_إيران_تتوعد_الفلوجة"، للتحذير من مجازر محتملة، قد ترتكبها مليشيات الحشد الشعبي الشيعي بحق أبناء المدينة ذات الأغلبية السنية أثناء عملية الاقتحام.

وبحسب صحف عراقية فإن 17 مليشيا شيعية احتشدت على أسوار الفلوجة استعدادا لاقتحامها، هي: "لواء أنصار المرجعية، ولواء علي الأكبر، وفرقة العباس القتالية، وفرقة الإمام علي، وقوة أبي الأحرار الجهادية، وقوات بدر، وسرايا عاشوراء، وسرايا أنصار العقيدة، وكتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، وسرايا الجهاد، وسرايا الخراساني، وفيلق الكرار، ولواء المنتظر، ولواء مجاهدي الأهوار، وكتائب سيد الشهداء، وسرايا السلام".

وتتهم منظمات حقوقية دولية مليشيات عراقية منضوية تحت مسمى "مليشيات الحشد الشعبي"، بارتكابها جرائم قتل واختطاف وحرق للمنازل ودور العبادة، في المناطق التي تتم استعادتها من تنظيم الدولة.