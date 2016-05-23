إنشاء مركز لدراسات النزاع والعمل الإنساني بقطر

أعلنت مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، عن دعم دولة قطر لجهود معهد الدوحة للدراسات العليا في تأسيس فرع "علم فض النزاعات والاستجابة الإنسانية" باللغة العربية عبر إنشاء "مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني".

وأضافت خلال كلمتها أمام مؤتمر القمة الإنساني بإسطنبول (الاثنين)، أن التعليم مسألة جوهرية وأداة أساسية تسهم في تحويل حروب المنطقة إلى سلام، مؤكدة على أهمية الاستثمار في تطوير مجتمعات سلمية كأحد أهداف التنمية المستدامة.

وجددت الشيخة علياء التزام دولة قطر بتقديم كافة الوسائل التي تعزز السلام والاستقرار في العالم بأسره، مؤكدة إيمان بلادها بالدور التي تلعبه الوساطة الدولية كوسيلة من الوسائل السلمية الأخرى لمنع نشوب النزاعات الدولية وفضها .