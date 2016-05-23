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"آنغري بيردز" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

23/5/2016

صورة من فيلم انجري بيردز

تصدر فيلم الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد "آنغري بيردز" إيرادات دور السينما في أمريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.       

وحقق الفيلم، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته "داني ماكبرايد" و"جيسون سوديكس" و"مايا رودولوف" إيرادات بلغت 39 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع.

وتراجع إلى المركز الثاني ثالث أجزاء سلسلة أفلام الإثارة والخيال  "كابتن أمريكا" والذي يحمل عنوان "سيفيل وور"، ويشارك في بطولته كل من "كريس إيفانز" و"روبرت داوني جونيور" و"سكارليت جوهانسون" و"ايملى فان كامب" محققا إيرادات بلغت 33.1 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع. 

وجاء في المركز الثالث ثاني أجزاء الفيلم الكوميدي "نايبيرز" والذي يحمل عنوان "سورورتي رايزنغ"، الذي يشارك في بطولته زاك إفرون وسيث روغن وروز بيرن وسيلينا غوميز، محققا إيرادات بلغت 21.8 مليون دولار.       

وحل في المركز الرابع فيلم الإثارة والجريمة "ذا نايس جايز"، الذي يشارك في بطولته كل من راسل كرو وريان جوسلينغ وكيم باسنجر، محققا إيرادات بلغت 11.3 مليون دولار.

وتراجع للمركز الخامس فيلم الخيال والمغامرات "ذا جانغل بوك"، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كل من نيل سيثي وبن كينغسلي وبيل موراي وإدريس إلبا، مسجلا إيرادات بلغت 11 مليون دولار.

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