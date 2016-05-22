يوفنتوس يفوز بكأس ايطاليا ويكمل الثنائية للعام الثاني

الفارو موراتا سجل هدف الفوز ليوفنتوس- رويترز

فاز يوفنتوس بلقب كأس ايطاليا لكرة القدم بعد تغلبه على ميلان 1-صفر ليكمل ثنائية الدوري والكأس للعام الثاني على التوالي.

وسجل البديل الإسباني الفارو موراتا هدف الفوز في الدقيقة 110 بعد دقيقتين من حلوله بديلا.

وانهى يوفنتوس موسمه الرائع بأفضل طريقة ممكنة وتوج باللقب الحادي عشر في مسابقة الكأس وأضافه الى اللقب الخامس على التوالي وال32 في مسابقة الدوري قبل نحو شهر تقريبا، مكررا انجاز الموسم الماضي عندما توج بالثنائية.

كما انفرد يوفنتوس بالرقم القياسي بعدد مرات إحراز اللقب إذ توج للمرة العاشرة مقابل تسعة ألقاب لروما ثم انتر ميلان (7) ولاتسيو وفيورنتينا (6 لكل منهما). وكان اللقب الأخير ليوفنتوس في 1995، علما بأنه خسر النهائي بعدها أعوام 2002 أمام بارما و2004 أمام لاتسيو و2012 أمام نابولي.

وخاض يوفنتوس المباراة في غياب لاعبي وسطه الدوليين الالماني سامي خضيرة وكلاوديو ماركيزيو بسبب الاصابة وقطب الدفاع ليوناردو بونوتشي بسبب الايقاف.

وانتظر يوفنتوس الوقت الإضافي ليحسم المباراة بفضل البديلين الكولومبي خوان كوادرادو وموراتا حيث مرر الأول، الذي دخل مكان السويسري ستيفان ليشتاينر، كرة عرضية داخل المنطقة قابلها موراتا بتسديدة قوية بيسراه واسكنها على يمين الحارس.