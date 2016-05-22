يلدريم يخلف داود أوغلو ويتعهد بتعديل الدستور لنظام رئاسي

يلدريم قال إن تركيا بحاجة إلى نظام رئاسي

اختار حزب العدالة والتنمية التركي وزير النقل والاتصالات بن علي يلدريم لرئاسة الحكومة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل أحمد داود أوغلو.

وفي مؤتمر استثنائي لحزب العدالة والتنمية اليوم الأحد قال يلدريم، عقب انتخابه رئيسا للحزب: "تبادل القيادة يهدف إلى مواصلة تحقيق أهداف تركيا".

وقال يلدريم، الذي اختنق صوته تأثرا عدة مرات خلال كلمته: "تركيا تحتاج إلى دستور جديد يقر النظام الرئاسي في البلاد".

ووجه يلدريم في كلمته الشكر لأردوغان، ووصفه بأنه رفيق الطريق، كما وجه الشكر لسلفه دواد أوغلو على جهوده وإنجازاته خلال فترة رئاسته للحكومة.

وركز يلدريم في كلمته على الإنجازات التي حققها حزب العدالة والتنمية منذ وصل إلى الحكم عام 2002، وخصوصا تلك الإنجازات التي ساهم فيها كوزير للنقل والاتصالات، مثل إقامة الجسور وشق الطرق وتطوير البنية التحتية وإنشاء الجامعات وتطوير قطاع التكنولوجيا.

وتعهد يلدريم ببناء أكبر مطار وأكبر جسر في العالم، كما وعد بإنشاء أوسع نفق تحت البحر في العالم. وأضاف أن "الإرهاب" لن يعوق مسيرة التنمية التي تسير فيها بلاده.

وتخوض تركيا منذ عقود حربا ضد حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي ينشط جنوب شرق البلاد، ويسعى للاستقلال بمناطق الأكراد عن تركيا.

وقال يلدريم: "سوف ندافع عن وحدة تركيا من الإرهاب بكل قوة وعزم ولن نرضخ لضغوط التقسيم".

كان يلدريم قد دخل قاعة المؤتمر بصحبة زوجته بينما دوت في القاعة أغان عن الحزب، والتقط صورا مع عددا من الحاضرين في المؤتمر، كما ألقى عشرات الورود الحمراء على الجمهور.

ويطلق حزب العدالة والتنمية على يلدريم لقب رجل المشاريع العملاقة، حيث أنجز خلال فترة توليه الوزارة منذ 11 عاما مشروعات تقدر قيمتها بنحو 85 مليار دولار.

ومن أبرز المشروعات التي أشرف عليها خلال توليه للوزارة خط المترو "مرمراي" الواصل بين شطري مدينة إسطنبول الآسيوي والأوربي، والذي يعبر أسفل مضيق البوسفور، ونفق "أوراسيا" الذي يصل شطري إسطنبول ويمر أيضا عبر قاع البحر، علاوةً على جسر إسطنبول الثالث، وجسر خليج إزميت الواصل بين إسطنبول وإزمير.