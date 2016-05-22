مصر: تهديدات لنواب البرلمان حال حديثهم عن أزمة الدولار

علي عبد العال ـ رئيس مجلس النواب المصري

هدد رئيس مجلس النواب المصري "د.علي عبد العال" بإحالة أي نائب يتحدث في وسائل الإعلام عن السياسية النقدية للدولة إلى لجنة القيم لاتخاذ ما تراه بشأنه.

وقال عبد العال خلال جلسة البرلمان اليوم الأحد "إن هناك البعض من الأعضاء دأب على الظهور في وسائل الإعلام والتحدث عن السياسة النقدية للدولة ما يضر بأمن مصر"

وأضاف عبد العال أن بعض النواب وجه انتقادات شديدة لسياسة البنك المركزي، وتحدث في سعر الدولار، وغيره ما أضر بمصر في ظل هذه الظروف الصعبة.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه في السوق الرسمية بنحو 14% في مارس/آذار الماضي ليصل الدولار إلى 8.78 جنيه مصري.

وتجاوز سعر الدولار في السوق الموازية 11 جنيها عدة مرات، والآن يتراوح سعر الدولار ما بين 10.88 و11 جنيها.

وتعاني مصر نقصا حادا في الدولار بسبب تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس، وهروب رأس المال الأجنبي من البلاد.