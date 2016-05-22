مؤرخة بريطانية شهيرة ترفض جائزة إسرائيلية

المؤرخة البريطانية ـ كاثرين هول

رفضت المؤرخة البريطانية الشهيرة "كاثرين هول" استلام جائزة إسرائيلية من جامعة تل أبيب بسبب ما أسمته تواطؤ الجامعة مع الاحتلال.

وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية فإن هول هي بروفيسور بكلية لندن المرموقة، ومؤرخة ثقافية ونسائية بارزة رفضت تلقى جائزة دان ديفيد الجائزة، التي كان مقررا لها أن تمنح في حفل أقيم في تل أبيب اليوم (الأحد).

وقالت هول في بيان إن قرارها جاء كخيار سياسي مستقل، بعد مناقشات مع متخصصين في السياسات الإسرائيلية الفلسطينية.

وصفت اللجنة البريطانية لجامعات فلسطين الخطوة قاعة بأنها "تأييد كبير لحملة المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل".

وجائزة دان ديفيد هي إحدى أهم الجوائز الأكاديمية في إسرائيل التي تصل قيمتها إلى حوالي مليون دولار في ثلاث مجالات هي "الماضي والحاضر والمستقبل"

من جهته وصف وصف الرئيس الإسرائيلي ريؤوفين ريفلين، المقاطعة الأكاديمية الدولية لإسرائيل بـ"الخطر الكبير".

وقال ريفلين، خلال لقاءه وفدا من مجلس أمناء جامعة تل أبيب:" إن اسرائيل لن تسمح للكراهية بتكميم الأفواه، فالمقاطعة الأكاديمية خطر كبير، وللعالم العلمي أجمع".

وتنشط حركة (BDS) التي تأسست عام 2005 من قبل منظمات أهلية فلسطينية، في الدعوة لمقاطعة إسرائيل في كافة المجالات، وفرض العقوبات عليها، لاستمرارها في احتلال الأراضي الفلسطينية.

وحققت الحركة إنجازا كبيرا، العام الماضي، حينما قرر مجلس الاتحاد العام لطلاب الجامعات البريطانية، الانضمام إلى الحركة.

غير أن القرار، لا يحمل صفة الإلزام بالنسبة للاتحادات الطلابية في مختلف المؤسسات الجامعية البريطانية، حيث يتعين على كل منها اتخاذ قرار منفرد بهذا الخصوص، بالإضافة إلى منظمات أمريكية وأوربية.