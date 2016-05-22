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طالبان تنفي مقتل زعيمها في أفغانستان

22/5/2016

نفى الناطق باسم حركة طالبان أفغانستان مقتل زعيم الحركة الملا أختر منصور في غارة أمريكية يوم السبت، وقال إن زعيم الحركة مازال على قيد الحياة.

ونقلت وكالة رويترز على لسان قيادي مقرب من الملا أختر قوله: "ليست المرة الأولى التي نسمع فيها تقارير مشابهة والتي لا أساس لها من الصحة".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت السبت مقتل منصور ومقاتل آخر في الحركة في غارة بطائرة أمريكية بدون طيار في الجانب الباكستاني من الحدود مع أفغانستان.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بالوزارة قوله إن عدة طائرات بدون طيار استهدفت الرجلين بينما كانا يستقلان سيارة في منطقة نائية في باكستان على الحدود مع أفغانستان إلى الجنوب الغربي من بلدة أحمد وال.

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