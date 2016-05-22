صحيفة: مناورات إسرائيلية ربما تسببت في سقوط الطائرة المصرية

قالت صحيفة "المصري اليوم" المصرية إن طائرة شركة مصر للطيران المنكوبة سقطت في مجال مناورات عسكرية إسرائيلية بدأت قبل نحو نصف ساعة من سقوط الطائرة فجر الخميس الماضي.

وقالت الصحيفة في تحقيق لها السبت 21 مايو/أيار إن التصريحات الرسمية الصادرة من اليونان عن حادث سقوط الطائرة لم تتطرق إلى المناورات العسكرية التي بدأتها إسرائيل جنوب جزيرة كريت اليونانية، والمُعلن عنها هذا الشهر.

وأعلن عن بدء المناورات الإسرائيلية في 18 مايو/أيار الجاري وحتى 6 يونيو/حزيران المقبل من جنوب جزيرة كريت وحتى شمال ليبيا.

وسقطت الطائرة المصرية في وقت مبكر من صباح الخميس 19 مايو/أيار الجاري، أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة، وكان على متنها 66 شخصا، من بينهم 10 من أفراد الطاقم و56 مسافرا. وكان من بين الركاب 30 مصريا، و15 فرنسيا، والباقون من جنسيات أخرى.

وبدأت إسرائيل استخدام المجال الجوي اليوناني بعدما أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام تدريبات الطيران الحربي الإسرائيلي بعد اعتداء إسرائيل على أسطول بحري حاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة قبل ست سنوات.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن صحفا قبرصية ويونانية وموقع ON Alert المتخصص في الشؤون العسكرية ومواقيت المناورات الحربية، أشاروا جميعا إلى أن النوتام – NOTAM (إشعار الملاحة الجوية) قد حدد مواعيد المناورة الجوية من الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت اليونان، الثانية بتوقيت القاهرة، وتنتهى في الحادية عشرة صباحاً.

وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت فقد الاتصال بالطائرة، وهي من طراز إيرباص إيه-320 نحو الساعة 02:30 صباحا بتوقيت القاهرة (00:30 بتوقيت غرينتش).

وقالت الصحيفة إن موقع ON Alert المتخصص في الشؤون العسكرية أشار إلى أن السلطات اليونانية حددت مواعيد المناورة العسكرية الإسرائيلية تحت رقم NOTAM A0992 / 16. ويمنح هذا التصريح للطائرات الإسرائيلية حرية ممارسة تدريباتها الجوية في المجال الجوي اليوناني في الفترة من 18 مايو/أيار وحتى 6 يونيو/حزيران.

لكن موقع On Alert قام لاحقا بحذف خطط الملاحة الجوية الخاصة بالمناورات الإسرائيلية، بدون سبب واضح، بحسب المصري اليوم.

وقالت الصحيفة إن مما يعزز من هذه الفرضية أن الطائرة المصرية انحرفت عن مسارها بشكل لافت حيث انحرفت 90 درجة يساراً ثم 360 درجة يميناً، وكأنها طائرة حربية تتفادى خطراً يقترب منها.