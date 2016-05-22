شاهد: شركة تونسية تنتج نظارات من الخشب

حقق شاب تونسي نجاحا كبيرا في مجال صناعة النظارات من الخشب، منذ أن أسس شركته في العام 2014 بالتعاون مع صديقه.

وبالإضافة إلى السوق المحلية، تصدر الشركة إنتاجها من النظارات الخشبية إلى كل من فرنسا وكندا والمغرب والنمسا وبلغاريا، كما تباع منتجاتها في بعض الدول عن طريق وكلاء.

ويقول آدم جابر صاحب الشركة إنه يأمل في أن يتمكن من تصدير منتجاته إلى خمس دول أخرى هذا العام.

وأسس جابر، وهو محاسب، الشركة بالتعاون مع صديقه سليمان غربال الذي يتولى جانب التصميم.

ويعمل 11 شخصا في الشركة، ويقول جابر إنهم سينتقلون إلى مصنع جديد أكبر سيمكنهم من القيام بكافة عمليات معالجة الأخشاب في مصنعهم مما يعني تخفيض سعر المنتج ومضاعفة عدد العاملين في الشركة.

ويبلغ السعر الأساسي للقطعة الواحدة ما بين 225 إلى 375 دولارا ثم يرتفع السعر بحسب النقوش أو الإضافات، مثل المجوهرات، التي يتم إدخالها على النظارة.

ويستورد جابر أربعة أنواع من الخشب من دول غرب أفريقيا لصناعة النظارات، ويقوم بتقطيع مكعبات الخشب الكبيرة إلى ألواح لدى مصانع أخرى.

ومن بين المشاهير الذين يرتدون نظارات داني آلفيش لاعب برشلونة الأسباني.