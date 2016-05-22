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شاهد: سان جيرمان تحرز اللقب العاشر في كأس فرنسا

21/5/2016

توج باريس سان جيرمان بلقب بطولة كأس فرنسا لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه بعدما تغلب على مارسيليا 4 / 2 اليوم السبت في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "فرنسا" في سان دونيه بالعاصمة باريس.       

وافتتح بليس ماتويدي التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة الثالثة ثم تعادل فلوران توفين لمارسيليا في الدقيقة 12 .       

وفي الشوط الثاني ، تقدم باريس سان جيرمان في الثواني الأولى بهدف سجله النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من ضربة جزاء ثم أضاف الأوروجوياني إدينسون كافاني الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 56 وسجل إبراهيموفيتش الهدف الثاني له والرابع للفريق في الدقيقة 81 قبل أن يختتم ميشي 

باتشواي التسجيل بالهدف الثاني لمارسيليا في الدقيقة 86 .      

وكانت المباراة هي الأخيرة لإبراهيموفيتش مع سان جيرمان حيث أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم ، بعد أربعة مواسم قضاها معه وتوج خلالها بجميع الألقاب المحلية ، وقد تلقى تحية خاصة من الجماهير لدى مغادرته أرض الملعب في الدقيقة 89 .       

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