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شاهد: ختام موسم الرياضة البحرية في دبي بسباق القفال التراثي

22/5/2016

اختتم الموسم الرياضي البحري في مدينة دبي بسباق القفال السنوي للسفن الشراعية في موسمه السادس والعشرين بمشاركة 112 سفينة والذي ينظم للاحتفاء برحلات الغوص لجمع اللؤلؤ والتي كانت تنظم في الماضي.

بدأ السباق من جزيرة صير بونعير، التي تقع على بعد 50 ميلا بحريا قبالة ساحل دبي، باتجاه خط النهاية قبالة جزيرة نخلة جميرا الشهيرة.

واعتاد الغواصون فيما مضى على التوقف للراحة في تلك الجزيرة بعد أن يقضوا شهورا في البحر قبل المحطة الأخيرة لرحلتهم في ميناء دبي.

وشارك ما يزيد على ثلاثة آلاف بحار في سباق هذا العام وأبحروا على متن سفن شراعية تقليدية بطول 60 قدما كان غواصو اللؤلؤ والصيادون والتجار يستخدمونها فيما مضى.

وقبل تراجع سوق اللؤلؤ الطبيعي، اعتاد سكان منطقة الخليج ممارسة الغوص لجمع اللؤلؤ الذي كان يعد مصدرا رئيسيا للدخل بالنسبة لكثيرين.

واحتلت السفينة "زلزال 25" المملوكة للشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالمركز الأول في السباق، وفازت بالناموس وجائزة السباق المالية.

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