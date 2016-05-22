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شاهد.. السيسي: كل الفرضيات محتملة في حادث طائرة مصر للطيران

22/5/2016

في أول تعليق على حادث سقوط طائرة مصر للطيران الأسبوع الماضي قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن جميع الاحتمالات قائمة في تفسير سبب سقوط الطائرة.

وأضاف السيسي في أول ظهور له بعد الحادث: "ليست هناك فرضية معينة يمكن أن نجزم بها في الوقت الحالي. حتى الآن كل الفرضيات محتملة".

وذكر أن التحقيقات ستستغرق وقتا طويلا، ولكن لا يمكن إخفاء الحقائق، داعيا إلى عدم استباق الأحداث.

وجاءت تصريحات السيسي في كلمة مقتضبة قالها بمناسبة افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة دمياط شمال مصر.

ولم يخصص السيسي كلمة عن الحادث رغم مرور أكثر من ثلاثة أيام عليه.

وسقطت الطائرة المصرية، وهي من طراز إيرباص-A320 في وقت مبكر من صباح الخميس 19 مايو/أيار الجاري، أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة، وكان على متنها 66 شخصا، من بينهم 30 مصريا، و15 فرنسيا، والباقون من جنسيات أخرى.

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