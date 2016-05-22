تنظيم الدولة يدعو لشن هجمات على الغرب في رمضان

بثت مواقع تابعة لتنظيم الدولة على الإنترنت رسالة صوتية تدعو إلى شن هجمات على الولايات المتحدة والدول الأوربية في شهر رمضان.

وجاء في الرسالة التي نسبت لأبي محمد العدناني، المتحدث باسم التنظيم: "وها قد أتاكم رمضان، شهر الغزو والجهاد، شهر الفتوحات، فتهيأوا وتأهبوا، وليحرص كل منكم على أن يمضيه في سبيل الله غازيا، طالبا ما عند الله راجيا، لتجعلوه بإذن الله شهر وبالٍ على الكفار في كل مكان، ونخص جنود الخلافة وأنصارها في أوروبا وأمريكا".

ولم يتسن التحقق من صحة الرسالة من مصادر مستقلة، لكنها نشرت السبت على صفحات معروفة بنشر بيانات تنظيم الدولة على موقع تويتر.

لكن الرسالة لم تشر إلى حادث تحطم طائرة شركة مصر للطيران التي سقطت في وقت مبكر من صباح الخميس الماضي في البحر المتوسط خلال رحلتها من العاصمة الفرنسية باريس إلى مطار القاهرة.

ولم يستبعد مسؤولون مصريون وفرنسيون أن يكون سقوط الطائرة نتيجة عمل إرهابي.

وكان تنظيم الدولة قد أعلن مسؤوليته عن إسقاط طائرة روسية عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ المصري في سيناء في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.