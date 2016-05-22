تركيا…"العدالة والتنمية" يعقد مؤتمره الاستثنائي اليوم

شعار حزب العدالة والتنمية التركي

يستعد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، لعقد مؤتمره الاستثنائي الثاني، اليوم الأحد، بالعاصمة أنقرة، لاختيار رئيس جديد له، خلفًا لرئيسه الحالي، أحمد داود أوغلو، الذي سبق وأن أعلن نيته عدم الترشح مرة ثانية.

وكان رئيس الوزراء التركي، داود أوغلو، حدّد يوم الأحد، موعدًا لعقد المؤتمر، في تصريحٍ صحفي أدلى به، مطلع مايو/ أيار الجاري، وأكد خلاله عدم نيته الترشح لرئاسة الحزب.

وطيلة مسيرة "العدالة والتنمية" التي استمرت 14 عامًا منذ تأسيسه نهاية عام 2002، عقد الحزب 5 مؤتمرات عامة، وآخر استثنائي.

وأرسل الحزب الحاكم 6 آلاف دعوة لحضور مراسم مؤتمر الغد، إلى كافة السفراء المعتمدين لدى أنقرة، باستثناء دول سوريا، وإسرائيل، ومصر، وبنغلاديش، وروسيا، إلى جانب دعوة جميع منظمات المجتمع المدني، والنقابات، والأحزاب السياسية التركية، ما عدا حزب الشعوب الديمقراطي (معارض).

كما أرسلت دعوة، للرئيس التركي السابق، عبد الله غل، ورؤساء فروع "العدالة والتنمية" في الولايات والمناطق بالبلاد، فضلًا عن رؤساء البلديات التابعين للحزب.

ومن المنتظر أن يلقي كل من داود أوغلو، والمرشح لرئاسة الحزب، بن علي يلدريم، وزير المواصلات والنقل والملاحة البحرية الحالي، كلمة لهما خلال أعمال المؤتمر، المزمع عقده في إحدى الصالات الرياضية بالعاصمة.

وكان المتحدث باسم الحزب الحاكم، عمر جليك، قد أعلن أمس الأول الخميس، ترشيح يلدريم، لرئاسة الحزب، مرشحًا وحيدًا، بموجب اجتماع عقدته اللجنة المركزية بـ"العدالة والتنمية"، ما يعني انتخابه رسميًا رئيسًا، خلفًا لداود أوغلو، في "مؤتمر الغد" (اليوم).

واتخذت قوات الأمن التدابير اللازمة، لعقد المؤتمر الاستثنائي، الذي سيصوّت فيه ألف و470 مندوبا.

تجدر الإشارة أن النظام الداخلي للحزب الحاكم في تركيا، ينص على أن يتولى رئيس الحزب رئاسة الحكومة.