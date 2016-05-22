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بايرن ميونخ بطلا لكأس ألمانيا

21/5/2016

توج بايرن ميونيخ بطلا لكأس ألمانيا لكرة القدم بعد فوزه على بروسيا دورتموند 4-3 بركلات الترجيح ليجمع بين بطولتي الكأس والدوري في ختام رائع لمسيرة مدربه الاسباني بيب جوارديولا مع الفريق.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بدون أهداف ليلعب الفريقان ضربات ترجيح حسمها لاعبو البايرن لمصلحته بعد أن أهدر اثنان من لاعبي دورتموند تسديداتهما.

وعزز بايرن رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا بلقب البطولة بعد أن فاز بها 18 مرة ليوسع الفارق بين وبين أقرب ملاحقيه فريق فيردر بريمن الذي توج باللقب ست مرات.

وهذه هي المرة الحادية عشرة التي يجمع فيها  بايرن بين بطولتي الدوري والكأس.

وسيرحل جوارديولا لتدريب مانشستر سيتي الانجليزي الموسم المقبل وسيخلفه الايطالي كارلو آنشيلوتي في تدريب البايرن.

وكرر جوارديولا بذلك الإنجاز الذي حققه في موسمه الأول مع الفريق حينما توج بالثنائية عام 2014.

وفاز بايرن بلقب الدوري للموسم الحالي وهي المرة الرابعة على التوالي له وهو رقم قياسي بين فرق الدوري الألماني.

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