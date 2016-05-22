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بالصور: أسدان يدفعان حياتهما ثمنا لمحاولة انتحار شاب

22/5/2016

تم إطلاق النار على أسدين وقتلهما لإنقاذ شاب أصيب على نحو خطير بعدما حاول الانتحار وألقى بنفسه في سياجهما بحديقة حيوان سانتياغو دي تشيلي.      

وقالت مديرة حديقة الحيوان ،أليجاندرا مونتالبا، إن الشاب الذي يبلغ من العمر 20 عاما تسلق على السياج أمس السبت ثم ألقى بنفسه داخل السياج وخلع ملابسه، وذلك على مرأى من زوار حديقة الحيوان.     

وأفادت صحيفة "لا تيرسيرا" التشيلية بأنه في البداية لم تلتفت ثلاثة أسود في الحظيرة للرجل ، ولكنه استفز أحد الحيوانات فتعرض للنهش.      

وأطلق الحراس النار على اثنين من الأسود خلال إنقاذ الشاب، حسب بيان لحديقة الحيوان الوطنية على موقع فيسبوك.      

وأوضحت مونتالبا أنه لم يكن من الممكن استخدام السهام المخدرة لتهدئة الحيوانات ، حيث إن مفعولها يستغرق نحو أربع دقائق ليظهر، في حين أن حياة الشاب كانت في خطر.       

وأعلن ناشطون في مجال حقوق الحيوان احتجاجهم على قتل الأسدين اللذين يوجدان  في حديقة الحيوان منذ أكثر من  20 عاما.     

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