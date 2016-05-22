القرض الروسي لمصر: عبء جديد أم فرصة؟

محطة نووية روسية

من دون دراسة جدوى اقتصادية، ولا مناقصات، ومن دون موافقة البرلمان، وهي الإجراءات اللازمة لدخول أي مشروع حيز التنفيذ، فاجأت الجريدة الرسمية المصرية عموم المصرين، الخميس الماضي، بالكشف عن موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية قرض حكومي روسي بقيمة 25 مليار دولار، لتمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمشروع محطة الضبعة النووية.

الأكبر في تاريخ مصر

ويعد القرض الأكبر في تاريخ مصر التي أصبحت ملتزمة، بسداده على مدار 22 عاما، بدءا من أكتوبر/تشرين الأول 2029، حيث ستنتقل التزامات السداد إلى الأجيال المقبلة؛ فلن يكون السيسي في موقعه وفقا للدستور الذي يحظر تولي منصب الرئاسة لولايتين متتاليين، مدة كلا منهما 4 سنوات.

وطبقا للاتفاق –الذي ذكرت الجريدة الرسمية أنه إطار ينتظر موافقة البرلمان المؤلف من كتل معظمها مؤيد للسيسي- ستبدأ موسكو إتاحة أولى الدفعات المالية بقيمة 247.8 مليون دولار، وتستكمل إتاحة القرض على أقساط سنويا حتى عام 2028. وستسدد القاهرة أقساط القرض الروسي بشكل نصف سنوي في 15 من أبريل/نيسان و 15 أكتوبر من كل عام، شريطة سداد أول دفعة يوم 15 أكتوبر 2029، كما سيتم احتساب الفائدة المقدرة بـ 3% على أساس يومي بدءا من تاريخ استخدام كل مبلغ من القرض على أن تلتزم القاهرة بسداد فوائد مركبة على متأخرات السداد، تصل إلى 150% من قيمة الفائدة الأصلية المقرَّرة على دفعات القرض، إذا تأخَّر السداد 10 أيام عن الموعد المحدد لكل دفعة.

وسيستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد للأعمال والخدمات والشحنات اللازمة للمشروع، على أن يتولى الجانب المصري توفير الـ 15% المتبقية والتي تصل قيمتها إلى 4.25 مليار دولار في صورة أقساط، ، لصالح المؤسسات الروسية.

وكان السيسي قد شهد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ، التوقيع على عقد بين مصر وروسيا لإقامة أول محطة نووية بالضبعة لتوليد قدرات إجمالية تصل لـ 4800 ميغاوات، بحضور وزير الكهرباء، ورئيس شركة "روس آتوم" الروسية، التي ستتولى البناء.

ورأى المهندس حاتم عزام عضو لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان المصري سابقا، في برنامج حديث الثورة مساء السبت على قناة الجزيرة، أن هذه الاتفاقية تعد أكبر رشوة سياسية في التاريخ الحديث خصوصا وأن التوقيع تم بعد أيام قلائل من سقوط الطائرة الروسية نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

أما مصطفى عبدالسلام الخبير الاقتصادي فحذر، خلال برنامج حديث الثورة، من الإفراط في الاستدانة الخارجية، حيث بلغ حجم اتفاقيات القروض التي أبرمتها مصر خلال الستة أشهر الأخيرة ما يزيد عن 60 مليار دولار، مع كل من روسيا والسعودية والإمارات والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، خاصة أن هذه الأموال لن تدخل في دولاب الاقتصاد المصري ولن تساهم في تحسين سعر صرف الدولار أو رفع قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي.

في المقابل رأى علاء عبدالحليم الخبير الاقتصادي أن قرضا بقيمة 25 مليار دولار لا يمثل عبئا على دولة بحجم مصر خاصة وأن سداد القرض على مدى 22 عاما مع فترة سماح 13 عاما في ظل الحاجة الماسة لزيادة القدرة الكهربائية المولدة في مصر لمواجهة متطلبات التنمية.

وحذر مراقبون من أن القرض سيرهن مقدرات الدولة تماما ويكبل أجيالها القادمة لسنوات طويلة حتى بعد رحيل السيسي، ولم يستبعدوا أن يمهد لتدخل روسي مباشر لقضم ما تشتهي من كعكة مصر في أي ترتيبات إقليمية كبرى مقبلة على غرار سايكس بيكو.

زيادة غير مسبوقة

وقد شهد الاقتصاد المصري على مدار العامين الماضيين أكبر منحنى صاعد لوتيرة القروض المحلية والخارجية، حيث أعلن البنك المركزي المصري مارس/ آذار الماضي أن إجمالي الدين العام المحلي ارتفع إلى 2.368 تريليون جنيه (الدولار يساوي 8.85 جنيه بالسعر الرسمي) بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما ارتفع حجم الدين الخارجي بمقدار 6.5 مليار دولار ليصل بنهاية ديسمبر الماضي الى 47.8 مليار دولار مقارنة مع 41.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2014.

كما تشير تقديرات إلى أن الدعم المالي الخليجي منذ عام 2014 وحتى الآن يبلغ نحو 40 مليار دولار، وبهذا يكون القرض الروسي يعادل أكثر من نصف إجمالي الدين الخارجي لمصر وسيرفع الدين الخارجي لنحو 75 مليار دولار، وهو في النهاية دين على الأجيال المقبلة.

تدهور مصادر النقد الأجنبي

تتمثل مصادر الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي في عدة عناصر، هي إيرادات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المصريين من الخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، والصادرات، وقد شهدت كل هذه العناصر تراجعات ملحوظا على مدار العامين الماضيين، ويشهد القطاع السياحي، أزمة غير مسبوقة، وهوت الإيرادات السياحية بنسبة 66% في أول ثلاث شهور من العام الحالي لتسجل 500 مليون دولار فقط، مقابل 1,5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

ونتج عن تراجع مصادر النقد الاجنبي أزمات شديدة في توافر الدولار، واضطر البنك المركزي في مارس الماضي إلى إجراء خفض في قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة بلغت 14%.

وحسب آجال سداد القرض الروسي، والفائدة المقدرة عليه، فإن إجمالي الالتزامات الخاصة بسداد القرض فقط ستصل إلى نحو 32 مليار دولار بخلاف أصل القرض.

مقارنة صادمة

في يونيو/حزيران 2015 أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة في مصر توقيع أربع عقود استثمارية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة مع شركة سيمنز الألمانية لإنشاء 3 محطات كهرباء بقدرة إجمالية 14.4 ميغاوات بقدرة 4800 ميغاوات للمحطة الواحدة بتكلفة إجمالية 6 مليار يورو إضافة إلى مصنع لتوربينات الرياح تبلغ تكلفته الاستثمارية 2 مليار يورو.