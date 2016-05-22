الرئيس التركي يكلّف " يلدريم" بتشكيل الحكومة الجديدة

بن علي يلدريم وزوجته خلال مؤتمر حزب العدالة والتنمية ـ رويترز

كلّف الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" رئيس حزب العدالة والتنمية الجديد "بن علي يلدريم" بتشكيل الحكومة التركية الـ 65 للبلاد، عقب استقالة حكومة "أحمد داود أوغلو" في وقت سابق اليوم (الأحد).

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة التركية، اليوم، أن الرئيس التركي التقى يلدريم، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، لمدة استغرقت قرابة الساعة، كلّفه خلالها بتشكيل الحكومة الجديدة، كما أعرب أردوغان عن تمنياته بنجاح يلدريم، بالمهمة المكلف بها.

وفي وقت سابق اليوم، قبل الرئيس أردوغان، استقالة مجلس الوزراء، برئاسة أحمد داود أوغلو، بحسب بيان سابق صادر عن الرئاسة التركية.

وذكر البيان أن "أردوغان قدم شكره لداود أوغلو على الخدمات التي قدمتها حكومته طيلة فترة عملها، فيما طلب منه مواصلة عمله كرئيس وزراء، إلى حين تشكيل الحكومة التركية الجديدة".

ويأتي التكليف بتشكيل الحكومة، عقب ساعات من اختيار حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، وزير النقل والملاحة البحرية، بن علي يلدريم، رئيسًا جديدًا للحزب، بعد استقالة حكومة، داود أوغلو.

ويصبح بذلك يلدريم، الرئيس الثالث للحزب بعد الرئيس المؤسس، رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو.

وبدأ "العدالة والتنمية"، مؤتمره الاستثنائي الثاني، في وقت سابق اليوم، بالعاصمة أنقرة، لانتخاب رئيس جديد له، وحصل يلدريم، على أصوات 1405 مندوبين، من أصل 1411 مشارك.

تجدر الإشارة إلى أن النظام الداخلي للحزب الحاكم في تركيا، ينص على أن يتولى رئيس الحزب رئاسة الحكومة.