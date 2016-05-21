مقتل طفل ووالده في قصف جوي بسيناء

منزل مدمر بسيناء أثناء حملات الجيش (أرشيف)

أفادت مصادر قبلية للجزيرة مباشر، بمقتل طفل مصري ووالده مساء أمس الجمعة، في قصف جوي استهدفهما جنوب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء.

وقالت المصادر إن طائرة حربية بدون طيار قصفت المواطن "سلامة نصار أبو عنقا" وطفله في منطقة البرث جنوب رفح؛ مما أدى إلى مقتلهما.

وأشارت المصادر إلى أن المواطن "أبو عنقا" من قبيلة الترابين تحول إلى أشلاء نتيجة الاستهداف المباشر من قبل طائرة مجهولة الهوية.

وفي وقت سابق، قتل 5 مدنيين من ذات القبيلة نتيجة غارات لطائرات حربية بدون طيار على منازل وسيارات في منطقتي البرث والجورة جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد.

وكان أهالي قرية الزوارعة جنوب مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، قد عثروا مساء الأربعاء علي أسرة مكونة من سيدة وأطفالها الخمس أشلاء عقب ساعتين من توقف القصف الجوي علي القرية.

وأوضح المرصد السيناوي، في بيان له، أن أم وأطفالها الخمس قتلتهم الطائرات الحربية المصرية بعد قصف (عشة) تأويهم بقرية الزوارعة جنوب مدينة الشيخ زويد، وذلك بعد تهجيرهم وتفجير منزلهم في وقت سابق أثناء حملات الجيش المتواصلة ضد الجماعات المسلحة بمناطق شرق العريش.

وذكر المرصد في بيانه أسماء الضحايا وهم السيدة حمدة زريعي، 35 عاما، وأطفالها صباح سالم سلمي (15 عاما)، صهيب سالم سلمي (8 سنوات)، ويونس سالم سلمي (6 سنوات)، وياسر سالم سلمي، (4 سنوات)، وولاء سالم سلمي (عامان).