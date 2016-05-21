"لخويا" بطلا لكأس أمير قطر لأول مرة

تُوج "لخويا" بطلا لكأس أمير قطر لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على "السد" بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 اليوم الجمعة.

وذلك في المباراة التي شهدت حضور أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد ال ثاني" .

وسجل الكوري الجنوبي "نام تاي هي" ركلة الجزاء الحاسمة ليفوز فريقه 4-2 بركلات الترجيح.

وحول "لخويا" تأخره بهدفين في الشوط الثاني إلى التعادل ليدفع المباراة نحو ركلات الترجيح.

وحرم "لخويا" "السد" من الفوز بالبطولة للعام الثالث على التوالي ليتوج بها للمرة الأولى.

وأضاع "خلفان إبراهيم، والجزائري نذير بلحاج" ركلتي جزاء ل "السد "بينما سجل "آلان ديوكو ولويس مارتن وتشيكو فلوريس" قبل أن يحسم اللاعب الكوري الجنوبي "نام" الفوز بإحراز الركلة الرابعة.

وانتظر "السد" حتى الدقيقة 62 ليفتتح التسجيل خلال المباراة التي انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي وذلك عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء للجزائري "بغداد بونجاح".

وعزز "عبد الكريم حسن" النتيجة بعدها بخمس دقائق من ضربة رأس عندما ارتقى عاليا ليحول عرضية الاسباني "تشابي" من ركلة حرة إلى داخل الشباك.

لكن "لخويا" انتفض وقلص "فلوريس" الفارق في الدقيقة 70 من ضربة رأس. وبعدها بسبع دقائق عادل "نام تاي هي" النتيجة بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وكاد "لخويا" أن يحسم الفوز في الدقيقة 79 لكن تسديدة "ديوكو" من مدى قريب علت المرمى.

وتأهل "لخويا" للنهائي بفوزه على "الجيش" 2-1 في قبل النهائي بينما تغلب "السد" 3-2 على "الريان" بطل الدوري.

وبعد انتهاء المباراة، قام أمير قطر بتسليم الكأس والميداليات الذهبية للاعبي فريق نادي "لخويا" والميداليات الفضية للاعبي فريق نادي "السد" .