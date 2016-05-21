كندا تقدم 4 ملايين دولار لدعم الأمن ومقاومة الإرهاب في تونس

قدمت واشنطن مؤخرا مساعدات عسكرية لتونس- رويترز

قال وزير الخارجية، الكندي "ستيفان ديون" إن بلاده ستقدم أربعة ملايين دولار لدعم قطاع الأمن ومقاومة الإرهاب في تونس وذلك على مدى ثلاث سنوات.

ودعا "ديون" المجتمع الدولي لدعم تونس في معركتها ضد الإرهاب. ولم يوضح الوزير الكندي طبيعة تلك المساعدات.

وتعرضت تونس لعدة هجمات من قبل مسلحين أودت بحياة العشرات من الجنود وعناصر الشرطة واستهدف هجوم العام الماضي منتجعا سياحيا أسفر عن مقتل عشرات السائحين.

ومؤخرا قدمت الولايات المتحدة الأمريكية طائرات وسيارات رباعية الدفع ومنظومة مراقبة لوزارة الدفاع التونسية بقيمة 20 مليون دولار لمراقبة الحدود.

وإلى جانب الولايات المتحدة عرضت عدة دول، مثل فرنسا وبريطانيا، في الأشهر الأخيرة تعزيز الشراكة الأمنية مع تونس.