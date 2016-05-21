البث الحي
منوعات

كندا تقدم 4 ملايين دولار لدعم الأمن ومقاومة الإرهاب في تونس

21/5/2016

قدمت واشنطن مؤخرا مساعدات عسكرية لتونس- رويترز

قال  وزير الخارجية، الكندي "ستيفان ديون" إن بلاده ستقدم أربعة ملايين دولار لدعم قطاع الأمن ومقاومة الإرهاب في تونس وذلك على مدى ثلاث سنوات.

ودعا "ديون" المجتمع الدولي لدعم تونس في معركتها ضد الإرهاب. ولم يوضح الوزير الكندي طبيعة تلك المساعدات.

وتعرضت تونس لعدة هجمات من قبل مسلحين أودت بحياة العشرات من الجنود وعناصر الشرطة واستهدف هجوم العام الماضي منتجعا سياحيا أسفر عن مقتل عشرات السائحين.

ومؤخرا قدمت الولايات المتحدة الأمريكية طائرات وسيارات رباعية الدفع ومنظومة مراقبة لوزارة الدفاع التونسية بقيمة 20 مليون دولار لمراقبة الحدود.

وإلى جانب الولايات المتحدة عرضت عدة دول، مثل فرنسا وبريطانيا، في الأشهر الأخيرة تعزيز الشراكة الأمنية مع تونس.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)