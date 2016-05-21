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فرنسا ترسل سفينة للبحث عن الصندوق الأسود للطائرة المصرية

21/5/2016
طائرة تابعة لمصر للطيران (غيتي-أرشيف) 

أرسلت البحرية الفرنسية، اليوم السبت، سفينة عسكرية متطورة إلى شرقي البحر المتوسط، من أجل العثور على الصندوق الأسود للطائرة المصرية المنكوبة.

وأشار المتحدث باسم البحرية الفرنسية، ديديه بياتون، في تصريح صحفي، إلى أنَّ سفينة "جاكوبيه" العسكرية، ستصل إلى المنطقة خلال 3 أيام.

وأوضح أن السفينة مزودة بتقنيات عالية، تمكنها من إجراء عمليات مسح لقاع البحر، كما أن السفينة مزودة بروبوتات يتم التحكم بها عن بعد، قادرة على الغوص لعمق 2 كيلومتر.

وفي وقت سابق مساء الجمعة، قالت شركة مصر للطيران إن القوات المسلحة والبحرية المصرية لا تزال تواصل البحث عن بقايا حطام الطائرة المصرية المفقودة وجثامين الضحايا.

وكانت السلطات المصرية أعلنت، أمس الأول الخميس، اختفاء طائرة شركة "مصر للطيران" المملوكة للدولة، خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة، بعد وقت قصير من مغادرتها المجال الجوي اليوناني، وبعد دقائق من دخولها المجال الجوي المصري.

وتستمر لليوم الثالث على التوالي عمليات البحث عن الطائرة طراز "إيرباص إيه 320″، بمشاركة قوات مصرية، وبريطانية، ويونانية، وفرنسية، وإيطالية، وقبرصية (رومية)، بحسب وزارة الدفاع المصرية.

وكان على متن الطائرة 66 شخصاً؛ هم 56 راكباً بينهم طفل ورضيعان، وطاقم من 7 أشخاص، إضافة إلى 3 أفراد أمن، بحسب "مصر للطيران".

 

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