البث الحي
منوعات

غارديان: مطارات فرنسا تحت المجهر بعد تحطم الطائرة المصرية

21/5/2016

بعض من حطام الطائرة المصرية ـ فيسبوك

قالت صحيفة غارديان البريطانية إن أمن المطارات الفرنسية أضحى تحت المجهر بعد تحطم الطائرة المصرية.

وتضيف الصحيفة في تقرير لها أن الأمن في المطارات الفرنسية أصبح يواجه تدقيقا شديدا، حيث تحرّت الشرطة عن جميع الموظفين في مطار شارل دوغول في باريس، الذين كانت لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بطائرة ايرباص المصرية، خلال الساعة التي قضّتها على المُدرج قبل إقلاعها إلى القاهرة.

وقال خبير الطيران جيرار أرنو، إنه من الممكن لأي شخص زرعُ قنبلة في المطار، فهو غير محصن بالكامل.

إلا أن خبيرا آخر في الأمن الجوي يُعارضه ويقول: أعتقد أنه من المُستبعد احتمالُ زرعِ قنبلة على متن الطائرة في المطار الفرنسي، الذي يتميز بالإجراءات الأمنية الأشدّ في العالم.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)