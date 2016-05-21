غارديان: مطارات فرنسا تحت المجهر بعد تحطم الطائرة المصرية

بعض من حطام الطائرة المصرية ـ فيسبوك

قالت صحيفة غارديان البريطانية إن أمن المطارات الفرنسية أضحى تحت المجهر بعد تحطم الطائرة المصرية.

وتضيف الصحيفة في تقرير لها أن الأمن في المطارات الفرنسية أصبح يواجه تدقيقا شديدا، حيث تحرّت الشرطة عن جميع الموظفين في مطار شارل دوغول في باريس، الذين كانت لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بطائرة ايرباص المصرية، خلال الساعة التي قضّتها على المُدرج قبل إقلاعها إلى القاهرة.

وقال خبير الطيران جيرار أرنو، إنه من الممكن لأي شخص زرعُ قنبلة في المطار، فهو غير محصن بالكامل.

إلا أن خبيرا آخر في الأمن الجوي يُعارضه ويقول: أعتقد أنه من المُستبعد احتمالُ زرعِ قنبلة على متن الطائرة في المطار الفرنسي، الذي يتميز بالإجراءات الأمنية الأشدّ في العالم.