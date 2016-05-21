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عبد الفتاح مورو: لا نسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية

21/5/2016

قال عبد الفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة التونسية إنهم لا ينادون بتطبيق الشريعة الإسلامية، ولكنهم يسعون للحرية و والكرامة والعدالة، وهذه المبادئ تأتي على رأس الشريعة الإسلامية.

وأضاف مورو، خلال لقائه بالنافذة المسائية على شاشة "الجزيرة مباشر" اليوم السبت، أنه يتعجب من الذين لا يبنون أوطانهم ثم يحلمون بالخلافة الإسلامية.

وأكد، في سياق حديثه عن فصل الدعوى عن السياسي الذي أكدت عليه حركة النهضة في مؤتمرها العاشر، أنهم لا يقولون: "إن الدعوة هي سبب فشل الأحزاب الإسلامية ولكن الخلط وعدم التخصص هو أصل المشكلة".

وشدد مورو على أن تونس تأتي قبل "النهضة"، مؤكدا أن الحركة لم تتخل عن المرجعية العامة وهي الإسلام، مشددا على أن المرحلة تقتضي الفصل بين الدعوي والسياسي.

وقال إنه غير راغب في البقاء في منصبه، مشيرا إلى أن راشد الغنوشي يبدو أنه راغب في البقاء في منصبه وقيادة النهضة لكني لست راغبا في الاستمرار في منصبي

وأضاف مورو أنهم لا يطمعون في يكونوا قوة سياسية كبيرة خلال عام أو ثلاثة أعوام، ولكن ما يهمهم أن تخرج تونس من أزمتها الحالية، على حد قوله.

المصدر : الجزيرة مباشر
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