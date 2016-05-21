عائلات ضحايا الطائرة الماليزية يلاحقون روسيا وبوتين قضائيا

طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية – أرشيفية

قدمت عائلات ضحايا الرحلة "إم إتش 17" التابعة للخطوط الجوية الماليزية، والتي أسقطت خلال تحليقها فوق أوكرانيا في العام 2014، دعوى قضائية ضد روسيا ورئيسها "فلاديمير بوتين" أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، بحسب ما ذكرت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" السبت.

وبحسب الصحيفة، فقد تقدم مكتب المحامين "إل إتش دي لويرز" الأسترالي باسم 33 شخصا من الأقرباء الأستراليين والنيوزيلنديين والماليزيين بطلب تعويضات إلى المحكمة الأوربية تصل إلى عشرة ملايين دولار أسترالي (6.4 مليون يورو) لكل متضرر.

وفي17 من يوليو/ تموز، لم ينج أي شخص من تحطم طائرة بوينغ 777 تابعة لشركة الطيران الماليزية وعلى متنها 298 شخصا بينهم 193 هولنديا بالقرب من دونيتسك في شرق أوكرانيا، المنطقة التي تشهد نزاعا مسلحا.

وبحسب المستندات التي قدمها المحامون، فإن روسيا عملت على إخفاء تورطها في الحادث.

وأظهر تحقيق هولندي أن الطائرة التي كانت تقوم برحلة بين امستردام وكوالالمبور (الرحلة إم إتش 17) اسقطت بصاروخ روسي الصنع قالت أوكرانيا والغرب إن روسيا زودت به الانفصاليين الموالين لها.

وأمل تحقيق جنائي في فبراير/ شباط الماضي بأن يتمكن من تحديد المكان الدقيق الذي أطلق منه الصاروخ، خلال أشهر عدة.

وتعتزم بعض عائلات الضحايا أيضا ملاحقة الخطوط الجوية الماليزية لتعويض فقدان مبالغ مالية والصدمة "النفسية" للأقارب، وفقا لمحام هولندي.