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شقيق أحد منفذي تفجيرات بروكسل يتأهل لأولمبياد البرازيل

21/5/2016

نجم العشراوي، أحد منفذي هجمات بروكسل

فاز "مراد العشراوي" شقيق أحد منفذي تفجيرات بروكسل بميدالية ذهبية في بطولة أوربا للتايكوندو، ما أهله لتمثيل بلجيكا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في البرازيل في أغسطس/ آب المقبل.

وكان شقيقه الأكبر نجم (24 عاما) أحد المهاجمين اللذين فجرا نفسيهما في مطار بروكسل في 22 مارس/ آذار الماضي، وتسببا مع شخص ثالث فجر نفسه في محطة لقطارات الأنفاق في العاصمة البلجيكية في مقتل 32 شخصا.

وبهذا الفوز انضم مراد (21 عاما) لبعثة بلجيكية تضم 185 رياضيا للمشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو الذي ينطلق في الخامس من أغسطس /آب المقبل وسيشارك في منافسات تحت 58 كيلوغراما.

وفاز مراد أمس الجمعة بذهبية تحت 54 كيلوغراما في مونترو السويسرية وكتب الاتحاد الفلمنكي للتايكوندو في تغريدة على حسابه في  تويتر عن مراد "هو ملك أوربا في الأوزان الخفيفة".

وفي مؤتمر صحفي عقب التفجيرات بيومين، قال مراد إن شقيقه كان لطيفا وذكيا، ولم تكن هناك أية علامات على تطرفه قبل سفره إلى سوريا في 2013 وقطع كل علاقته بأسرته.

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