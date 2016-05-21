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شرطة قبرص تقتل مصريًا هدّد بذبح ابنه

21/5/2016

قتلت قوات خاصة في شرطة قبرص (الشطر الجنوبي لجزيرة قبرص)، اليوم السبت، مهاجرًا مصريًا، أخذ ابنه كرهينة في غرفة، وهدد بذبحه.

وقالت السلطات في قبرص، إن "مهاجرًا مصريًا (41 عامًا) أخذ طفله (16 شهرًا) كرهينة في غرفة، ببلدة أوروكليني، بالقرب من مدينة لارنكا، وهدده بالقتل باستخدام سكين، عقب مشاجرة نشبت مع زوجته المجرية".

وحسبما أفاد مراسل وكالة الأناضول أن "المقتول هدد فرق القوات الخاصة، التي تلقت بلاغات من الجيران وانتقلت إلى مكان الحادث، بنسف المبنى بمتفجرات، عقب طلبهم منه الاستسلام، وتحرير الرهينة".

ودخلت الفرق، التي انتهزت الفرصة لدى فتح المقتول باب المنزل لتسليم المتفجرات، إلى الغرفة، وأطلقت النار عليه، لدى رؤيتها إياه واضعًا السكين على رقبة طفله.

 ونقلت القوات، الفتى المحرّر الذي أصيب بجراح في رقبته، إلى مستشفى في العاصمة "نيقوسيا".

وقال بامبوس زهاري، المتحدث باسم شرطة "لارنكا"، في بيان، إن "أفراد الشرطة لم يكن لديهم خيارًا آخر سوى ماقاموا به".

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