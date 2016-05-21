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شاهد.. وزير الشباب في عهد مرسي: تهمتي المشاركة في ثورة يناير

21/5/2016

قال "د.أسامة ياسين" وزير الشباب في عهد الرئيس المعزول "د.محمد مرسي"  أمام جلسة محاكمته اليوم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ(فض رابعة) إنه "يُحاكم بسبب مشاركته في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني".

وأشار ياسين أمام المحكمة، إلى أنه "تم التحقيق معه في محبسه بسجن العقرب، من دون حضور محام لمدة 3 جلسات".

وتابع وزير الشباب في حكومة هشام قنديل، عقب موافقة المحكمة على طلبه الخروج من قفص الاتهام: "لا أعرف لماذا تتم محاكمتي؟ وهذه قضية ومجزرة (فض رابعة) لم تحدث من قبل في التاريخ المعاصر".  فرد عليه القاضي: "لا تتحدث في السياسة".

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