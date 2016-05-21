شاهد.. وزير الشباب في عهد مرسي: تهمتي المشاركة في ثورة يناير

قال "د.أسامة ياسين" وزير الشباب في عهد الرئيس المعزول "د.محمد مرسي" أمام جلسة محاكمته اليوم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ(فض رابعة) إنه "يُحاكم بسبب مشاركته في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني".

وأشار ياسين أمام المحكمة، إلى أنه "تم التحقيق معه في محبسه بسجن العقرب، من دون حضور محام لمدة 3 جلسات".

وتابع وزير الشباب في حكومة هشام قنديل، عقب موافقة المحكمة على طلبه الخروج من قفص الاتهام: "لا أعرف لماذا تتم محاكمتي؟ وهذه قضية ومجزرة (فض رابعة) لم تحدث من قبل في التاريخ المعاصر". فرد عليه القاضي: "لا تتحدث في السياسة".