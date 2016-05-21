شاهد: مانشستر يونايتد يفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي

تفادى مانشستر يونايتد الخروج من الموسم خالي الوفاض وتوج بلقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إثر تغلبه على كريستال بالاس 2 / 1 اليوم (السبت) في المباراة النهائية التي حسمت في الشوط الثاني من الوقت الإضافي على ملعب "ويمبلي".

وافتتح البديل جايسون بونشيون التسجيل لكريستال بالاس في الدقيقة 78 ثم أدرك خوان ماتا التعادل لمانشستر يونايتد إثر مجهود رائع من واين روني في الدقيقة 81 ، قبل أن يحسم البديل جيسي لينجارد المباراة واللقب لصالح مانشستر بهدف الفوز 2 / 1 في الدقيقة 110.

وعادل مانشستر، الذي أنهى الموسم في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي الممتاز ليكتفي بالمشاركة في الدوري الأوربي الموسم المقبل، الرقم القياسي المسجل باسم أرسنال حيث توج بلقب البطولة للمرة الثانية عشرة في تاريخه.