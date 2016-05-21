البث الحي
منوعات

شاهد: مانشستر يونايتد يفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي

21/5/2016

تفادى مانشستر يونايتد الخروج من الموسم خالي الوفاض وتوج بلقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إثر تغلبه على كريستال بالاس 2 / 1 اليوم (السبت) في المباراة النهائية التي حسمت في الشوط الثاني من الوقت الإضافي على ملعب "ويمبلي".       

وافتتح البديل جايسون بونشيون التسجيل لكريستال بالاس في الدقيقة 78 ثم أدرك خوان ماتا التعادل لمانشستر يونايتد إثر مجهود رائع من واين روني في الدقيقة 81 ، قبل أن يحسم البديل جيسي لينجارد المباراة واللقب لصالح مانشستر بهدف الفوز 2 / 1 في الدقيقة 110.       

وعادل مانشستر، الذي أنهى الموسم في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي الممتاز ليكتفي بالمشاركة في الدوري الأوربي الموسم المقبل، الرقم القياسي المسجل باسم أرسنال حيث توج بلقب البطولة للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)