شاهد: "كليبات البنات" ظاهرة اجتماعية تغزو "يوتيوب"

"كليبات البنات" تناقش قضايا اجتماعية ساخرة وهي تحظى برواج كبير بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها مقطع ساخر قدمته الناشطة المصرية "هنا جمال" على يوتيوب حول ردود أفعال الفتيات عقب فك الارتباط العاطفي أو فسخ الخطبة.

ومنها أيضاً كليب عن التحرش اللفظي والبدني بالفتاة في الشارع المصري. كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً مقطعاً ساخراً بعنوان "أنواع الصراعات" حول هو الفتيات بالموضة، قدمته الناشطة الأردنية روسن حلاق.

وعلقت الكاتبة والروائية، بسمة الخطيب، على تلك الكليبات بقولها إنها ظاهرة اجتماعية صحية وهو تطور طبيعي لما يعرف بالإعلام الجديد، حيث يعد بمثابة صوت المواطن العادي والفنان الذي لا يجد فرصته في الإعلام التقليدي فيصبح هنا لديه فرصة لإيصال صوته ورسالته إلى الجمهور عبر موقع يوتيوب.

وأضافت، خلال استضافتها في نافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر (السبت)، أن تلك الكليبات تحاكي لغة العصر، وهي ظاهرة صحية لاسيما للفتيات، حيث إن المرأة العربية بحاجة لمساحة أكبر تخاطب فيها مشكلاتها الخاصة لأن المرأة تفتقد تلك المساحة في الإعلام الذي يسير في اتجاهات معينة ومسيس بدرجة كبيرة، أما هذه الكليبات فقد عبرت عن مشكلات المرأة بحرية واسعة، على حد قولها.

وأشارت بسمة الخطيب إلى أن تلك الكليبات تحاكي الواقع وتتخطى المشكلات من خلال برامجها الاجتماعية حتى تصل إلى الحلول عند مناقشة أي ظاهرة اجتماعية تخص البنات، حيث إن مواقع التواصل تتسم بالمرونة والسهولة والتفاعلية عبر الإنترنت.

وعبر الأقمار الصناعية من عمّان، قالت الفنانة الكوميدية، روسن حلاق، إنها تمتهن الهندسة وتهوى الكوميديا وعندما بدأت أول كليب لها منذ 3 سنوات كان الهدف هو نقل صورة واقعية للمشكلة وحقيقة أبعادها ومن ثم تقديم مادة هادفة بشكل لائق لا تمس الدين أو الشكل، وكانت حلقة الريجيم من أكثر الحلقات تفاعلية على يوتيوب أيضاً.

وقالت هنا جمال، مقدمة برنامج "5 مع هنا" على يوتيوب، في مداخلة هاتفية، إن فكرة تقديم الكليبات نبع من حوارات كثيرة مع الصديقات ومعايشة مشكلاتهم وبدأت الفكرة انطلاقاً من أراء ذوي الخبرة في مجالات علم النفس والاجتماع، ومن ثم فكان التقديم ساخرا ناقداً لكنه يقدم في النهاية النصائح لتصحيح تلك السلوكيات وليس مجرد النقد.