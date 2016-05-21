شاهد: الأسطول الأمريكي يشارك في البحث عن الطائرة المصرية

نفذت طائرة من طراز بي-3 أوريون وهي طائرة دوريات بحرية من سرب باترول في قاعدة سيجونيلا البحرية الجوية في صقلية عملية بحث عن طائرة شركة مصر للطيران الرحلة إم.إس 804 أول أمس الجمعة (20 من مايو/ أيار).

وتقدم القوات البحرية الأمريكية الموارد لدعم القوات المسلحة اليونانية ومركز تنسيق أعمال الإنقاذ المشتركة في اليونان وذلك استجابة لطلب من السفارة الأمريكية في أثينا المساعدة في البحث عن الطائرة المصرية المنكوبة.

ومن المرجح أن يكون تحليل الحطام المفتاح الرئيسي لتحديد ما حدث للرحلة.

وقالت هيئة سلامة الطيران الفرنسية يوم السبت إن طائرة الركاب المصرية المنكوبة أرسلت عددا من الإشارات برصد دخان على متنها قبل أن تتحطم في البحر المتوسط يوم الخميس.

وقال متحدث باسم الهيئة إن الإشارات لا تفسر سبب انبعاث الدخان أو نشوب حريق في الطائرة التي سقطت في البحر وعلى متنها 66 شخصا أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة.

لكن الإشارات توفر معلومات أولية عما حدث في اللحظات التي سبقت التحطم. وأفاد مصدر في مجال الطيران بأن نشوب حريق على متن الطائرة يؤدي على الأرجح إلى إرسال إشارات تحذيرية كثيرة إلا أن وقوع انفجار مفاجئ قد لا يؤدي إلى إرسال أي إشارة وذلك رغم أن المسؤولين لم يستبعدوا أي سيناريو بما في ذلك وقوع انفجار.

وقالت مصر إن قواتها البحرية عثرت على أشلاء وحطام ومتعلقات شخصية للركاب تطفو فوق سطح البحر على بعد 290 كيلومترا شمال مدينة الإسكندرية.