سلطات مطار القاهرة تحبط تهريب بطة مجمدة تحوي سكينًا

طائرة تابعة لشركة مصر للطيران – أرشيفية

حررت سلطات مطار القاهرة اليوم السبت محضرا لراكبة حاولت تهريب سكين محظور حيازتها داخل بطة مجمدة لدى سفرها إلى إيطاليا.

وقالت مصادر أمنية مسؤولة بالمطار إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 705 والمتجهة إلى ميلانو بايطاليا، أوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخل حقيبة راكبة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم فتح الحقيبة وتبين وجود بطة مجمدة بداخلها سكين محظور حيازتها وتمثل خطورة على الطائرة في حالة صعود الراكبة بالبطة.

وأقرت الراكبة بأن أحد الأشخاص طلب منها تسليم البطة إلى أحد الأشخاص ولم تعلم بوجود السكين بداخلها وجرى تحرير محضر للراكبة وتسليمها للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية نحوها.

