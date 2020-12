"سلامة الطيران" الفرنسية تؤكد وجود دخان في الطائرة المصرية

طائرة تابعة لشركة مصر للطيران (أرشيف)

أعلن المحققون في هيئة سلامة الطيران الفرنسية السبت أن الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران التي تحطمت الخميس في البحر المتوسط أصدرت رسائل آلية بوجود دخان على متنها، لكن لا يزال من المبكر تفسير هذه العناصر.

وأعلن متحدث لوكالة فرانس برس أن مكتب التحقيقات والتحليل "يؤكد ان الطائرة أطلقت رسائل آلية بوجود دخان على متنها قبيل انقطاع بث البيانات".

وأضاف المتحدث أن "الأمر لا يزال مبكرا جدا لتفسير وفهم ملابسات الحادث ما لم نعثر على الحطام والصندوقين الأسودين. أولوية التحقيق هي للعثور على الحطام والصندوقين اللذين يسجلان بيانات الرحلة".

وكانت وسائل إعلام أمريكية أشارت إلى رصد دخان لم يعرف مصدره في مقدمة الطائرة قبيل تحطمها.

والرسائل الآلية هي رسائل تصدر بشكل تلقائي خلال الرحلة.

وكانت الطائرة وهي من طراز إيرباص ايه-320 تقوم برحلة بين باريس والقاهرة وعلى متنها 66 شخصا بينهم 30 مصريا و15 فرنسيا عندما تحطمت الخميس في البحر المتوسط بعد اختفائها من شاشات الرادار.

وتم العثور على القطع الأولى من الحطام على بعد 290 كلم شمال الإسكندرية بواسطة سفن وطائرات نشرها الجيش المصري.

ويأتي تأكيد البيانات بوجود دخان في الطائرة بينما يلتقي وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت اسر الضحايا في باريس.

وكانت صحيفة " هيرالد الطيران" الأمريكية المتخصصة في مجال الطيران قد قالت إنها علمت من مصادر مستقلة إن بيانات للطائرة المصرية تظهر إطلاق إنذارات بوجود دخان على متنها قبل تحطمها في البحر المتوسط في ساعة مبكرة الخميس.

وذكرت الصحيفة أنها علمت من ثلاثة مصادر مستقلة اطلعت على بيانات وردت من جهاز نظام آلي على متن الطائرة يسمى (نظام اتصالات المعالجة والتقارير بالطائرة ( ACARS).

وأوضحت البيانات أن دخانا ظهر في مرحاض الطائرة في الساعة 2:26 بالتوقيت المحلي ثم خرج دخان في مكان آخر بالطائرة.

وفيما يلي البيانات التي نشرتها الصحيفة وقالت إنها أرسلت من جهاز بالطائرة.

00:26Z 3044 ANTI ICE R WINDOW

00:26Z 561200 R SLIDING WINDOW SENSOR

00:26Z 2600 SMOKE LAVATORY SMOKE

00:27Z 2600 AVIONICS SMOKE

00:28Z 561100 R FIXED WINDOW SENSOR

00:29Z 2200 AUTO FLT FCU 2 FAULT

00:29Z 2700 F/CTL SEC 3 FAULT

no further ACARS messages were received