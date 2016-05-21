بيع مسدس استخدم في قتل مراهق أمريكي أسود بـ250 ألف دولار

ضابط شرطة أمريكي يمسك بالمسدس المقصود (رويترز)

قال جورج زيمرمان إنه باع المسدس الذي استخدمه في قتل المراهق الأسود غير المسلح "ترايفون مارتن" في فلوريدا عام 2012 مقابل 250 ألف دولار، وذلك وفقاً لما أوردته محطات تلفزيونية في أورلاندو ولاس فيغاس يوم الجمعة.

ونال عرض بيع المسدس "كيل-تك بي إف9" عيار تسعة مليمترات على موقع (يوناتيد جانجروب.كوم) إشادة من مؤيدي الحقوق المتعلقة بالأسلحة وأثار أيضاً ازدراء المنتقدين الذين يتهمونه بالسعي للربح من وراء مقتل شخص عمره 17 عاماً.

وانتهى المزاد عبر الاإنترنت لبيع المسدس يوم الأربعاء.

وتمت تبرئة زيمرمان من اتهامات بالقتل من الدرجة الثانية والقتل غير العمد في حادث إطلاق النار الذي أثار مناقشات حادة بشأن العلاقات العرقية والسيطرة على المسدسات والعدالة في الولايات المتحدة.

ففي بيان على "تويتر" بعد إغلاق المزاد، يوم الأربعاء، دافعت جماعة "يونايتد غروب جان" عن قرارها باستضافة المزاد وقالت إنه لن يكون لديها تعليقات أخرى.

وقال زيمرمان في موقعه على الإنترنت في ذلك اليوم إن المزاد "جمع أموالاً لعدد من المسائل المستحقة".

وقال إنه سيستخدم العائدات في مواجهة العنف ضد ضباط انفاذ القانون من قبل جماعة "بلاك لايفز ماتر" ولمكافحة "اللغة المضادة للأسلحة النارية" لهيلاري كلينتون التي تسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لها في انتخابات الرئاسة الأمريكية.