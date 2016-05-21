بالفيديو: أردوغان يرتل القرآن بعد صلاة الجمعة بصوت ندي

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بوك "فيديو" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يرتل القرآن بعد صلاة الجمعة.

وقال موقع "يني شفق" التركي إن الرئيس أردوغان أدى هذه التلاوة في أحد مساجد مدينة ريزه الساحلية بمحافظة ريزه التركية.

والرئيس التركي رجب طيب أردوغان شخصية إسلامية حداثية، ولد في أحد أفقر الأحياء الشعبية في مدينة إسطنبول 1954.

وقاد أردوغان بلاده لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة، ومكن حزبه من الفوز ثلاث مرات متتالية بالانتخابات، وأصبح أول رئيس تركي ينتخبه الشعب بالاقتراع المباشر، كما أنه يسعى لتغير الدستور التركي ليجعل نظام الحكم في بلاده رئاسيا بدلا من النظام البرلماني.